Раскрыт главный секрет долголетия и неувядающей молодости японцев

Как сообщает британское онлайн-издание Express, в своей книге «Жить долго, жить хорошо» врач отметил, что у всех долгожителей есть одна общая черта: ни у одного из них нет лишнего веса, так как именно ожирение существенно повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти от любых причин.

Хинохара на протяжении всей жизни соблюдал так называемую спартанскую диету, которая даже в 105 лет позволяла ему оставаться в хорошей форме. Суть подобного рациона заключается в употреблении большого количества цельнозерновых продуктов, в частности, ячменя, пшеницы, яиц, фруктов и свежих овощей. Также в рационе обязательно должны присутствовать морепродукты и в небольших количествах молочные продукты и мясо. А вот сахар при такой системе питания под запретом. При этом хлеб, сыр и оливковое масло также можно есть, но дозированно.