Раскрыт главный секрет долголетия и неувядающей молодости японцев
Как сообщает британское онлайн-издание Express, в своей книге «Жить долго, жить хорошо» врач отметил, что у всех долгожителей есть одна общая черта: ни у одного из них нет лишнего веса, так как именно ожирение существенно повышает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и внезапной смерти от любых причин.
Хинохара на протяжении всей жизни соблюдал так называемую спартанскую диету, которая даже в 105 лет позволяла ему оставаться в хорошей форме. Суть подобного рациона заключается в употреблении большого количества цельнозерновых продуктов, в частности, ячменя, пшеницы, яиц, фруктов и свежих овощей. Также в рационе обязательно должны присутствовать морепродукты и в небольших количествах молочные продукты и мясо. А вот сахар при такой системе питания под запретом. При этом хлеб, сыр и оливковое масло также можно есть, но дозированно.
Еще одним важным правилом этой системы питания считается регулярное недоедание. Это не означает, что нужно голодать, но при этом выходить из-за стола надо до появления чувства сытости. При такой диете не надо считать калории и думать о том, сколько раз в день вы поели. Единственное ограничение – углеводы лучше оставить на первую половину дня, это поможет зарядиться энергией и даст силы для занятий спортом, так как помимо правильного питания не стоит забывать и о регулярной физической активности – этот тандем подарит долгую и здоровую жизнь, а также молодой и цветущий внешний вид.
Фото: pixabay
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