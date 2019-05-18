«Расцвела в любви»: в Сети обсуждают дебют Паулины Андреевой на Каннском кинофестивале

В минувшую пятницу, 17 мая, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара. В числе других ярких звезд, вышедших на красную дорожку, были Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
Для Паулины этот выход стал дебютным. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.
Фанаты отметили необычное платье Maison Bohemique, а также естественную красоту избранницы Федора Бондарчука.
«Роскошная», «Утонченная и изящная», «Очень стильная. Расцвела в любви», «Вы гораздо шикарнее, чем это платье. Мне вы очень нравитесь, а платье не очень», «Красота снаружи, а изнутри свечение счастья и любви», «Вам совершенно не нужна косметика!!!», «Паулина, вы самая красивая женщина в мире», — обсуждают подписчики блога актрисы.
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram, globallookpress
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