«Расцвела в любви»: в Сети обсуждают дебют Паулины Андреевой на Каннском кинофестивале

В минувшую пятницу, 17 мая, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара. В числе других ярких звезд, вышедших на красную дорожку, были Паулина Андреева и Федор Бондарчук.

Для Паулины этот выход стал дебютным. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.