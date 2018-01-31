38-летняя Альбина Джанабаева решила поделиться с поклонниками одним из секретов своей потрясающей формы.

Фанаты не устают осыпать рыжеволосую диву Альбину Джанабаеву комплиментами и вопросами по поводу того, как ей удается поддерживать стройность. На днях звезда опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, на котором видно, как она тренируется в спортзале.

«Утро было раннее и день будет бодрый #бодрячком #спортрежим #задняяповерхностьбедра», — написала Джанабаева.