«Ранним утром, бодрячком»: Альбина Джанабаева показала, как тренируется
Фото из Instagram Альбины Джанабаевой
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38-летняя Альбина Джанабаева решила поделиться с поклонниками одним из секретов своей потрясающей формы.
Фанаты не устают осыпать рыжеволосую диву Альбину Джанабаеву комплиментами и вопросами по поводу того, как ей удается поддерживать стройность. На днях звезда опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, на котором видно, как она тренируется в спортзале.
«Утро было раннее и день будет бодрый #бодрячком #спортрежим #задняяповерхностьбедра», — написала Джанабаева.
Альбина действительно выглядит невероятно подтянутой, что сразу же отметили интернет-пользователи, поблагодарив знаменитость за наглядные советы. А как тренируетесь вы?