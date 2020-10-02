Ради внешности дьяволицы женщина разрезала язык пополам и дважды окрасила глазные яблоки

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Кэрол пошла на все, чтобы изменить свое тело с помощью татуировок, пирсинга и экстремальных преображений. Свой первый пирсинг она сделала, когда ей было всего 16, а через пять лет она набила свою первую татуировку. За прошедшие годы самопровозглашенная «женщина-дьяволица» нанесла на свое тело и лицо десятки рисунков. Также в попытке приблизиться к нарисованному в ее голове идеалу внешности она даже разделила свой язык пополам, как у ящерицы, и нарастила себе рога. Говоря о своей одержимости, Кэрол отмечает: «Я всегда была фанаткой татуировок. Но я не могу передать, что испытала, когда открыла для себя бодимодификацию. Это была любовь с первого взгляда. Когда я начала изучать эти процедуры, почувствовала в своем животе озноб, а мое сердцебиение участилось. Я знала, что нашла свой путь».