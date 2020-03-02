Ради участия в соревнованиях по фитнес-бикини молодая женщина поборола панические атаки и агорафобию

Историю молодой женщины опубликовал британский онлайн-портал Metro. Ребекка призналась, что спорт изменил ее жизнь к лучшему: «Фитнес дал мне цель, он заставляет меня чувствовать позитивной и счастливой. Я получаю невероятное количество эндорфинов, когда тренируюсь, и что самое важное, это дает мне здоровый образ мышления и помогает моему психическому здоровью. Я больше не чувствую себя подавленной и беспокойной. Я все еще страдаю от своих заболеваний, но теперь у меня есть отличные навыки, как с ними совладать», – поясняет она.

По словам Ребекки, психические проблемы у нее начались, когда ей было всего 7 лет. Именно тогда скончалось несколько ее близких родственников, что и послужило причиной развития тревожности и страха смерти. Когда ей было 13 лет, у ее отца диагностировали рак гортани, что только усугубило проблему. Ребекке диагностировали агорафобию, из-за которой она боялась выходить из дома. «Повседневная жизнь превратилась для меня в вечную борьбу, – пояснила британка. – Я больше не могла пользоваться метро, мне пришлось постоянно брать в аренду машину, я не могла даже нормально сходить в парикмахерскую или встретиться в пабе с друзьями – идея находиться в одном месте так долго была для меня невыносимой. Я чувствовала, что нахожусь в ловушке».