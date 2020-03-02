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Ради участия в соревнованиях по фитнес-бикини молодая женщина поборола панические атаки и агорафобию

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Фото: Instagram

Жительница Эссекса Ребекка Олдхэм призналась, что регулярные занятия этой разновидностью бодибилдинга помогли ей справиться с психологическими проблемами, которые у нее появились после смерти нескольких родственников.

Историю молодой женщины опубликовал британский онлайн-портал Metro. Ребекка призналась, что спорт изменил ее жизнь к лучшему: «Фитнес дал мне цель, он заставляет меня чувствовать позитивной и счастливой. Я получаю невероятное количество эндорфинов, когда тренируюсь, и что самое важное, это дает мне здоровый образ мышления и помогает моему психическому здоровью. Я больше не чувствую себя подавленной и беспокойной. Я все еще страдаю от своих заболеваний, но теперь у меня есть отличные навыки, как с ними совладать», – поясняет она.

По словам Ребекки, психические проблемы у нее начались, когда ей было всего 7 лет. Именно тогда скончалось несколько ее близких родственников, что и послужило причиной развития тревожности и страха смерти. Когда ей было 13 лет, у ее отца диагностировали рак гортани, что только усугубило проблему. Ребекке диагностировали агорафобию, из-за которой она боялась выходить из дома. «Повседневная жизнь превратилась для меня в вечную борьбу, – пояснила британка. – Я больше не могла пользоваться метро, мне пришлось постоянно брать в аренду машину, я не могла даже нормально сходить в парикмахерскую или встретиться в пабе с друзьями – идея находиться в одном месте так долго была для меня невыносимой. Я чувствовала, что нахожусь в ловушке».

Состояние Ребекки ухудшилось еще сильнее, когда ее любимому французскому бульдогу был диагностирован рак. Чтобы хоть как-то отвлечься, девушка занялась спортом – это помогало ей отвлечься от грустных мыслей и болезненных воспоминаний. «Ходить в спортзал действительно помогало. И я решила, что мне нужна цель, чтобы отвлечься от всех моих печалей. И тогда я решила, что хочу принять участие в соревнованиях по фитнес-бикини, для чего я тщательно проработала свое тело». В итоге, благодаря своему упорству, британка облачилась в купальник и туфли на каблуках и вошла в тройку призеров в любительской категории, поразив жюри своей точеной фигурой.

Ребекка пояснила, что разработать стратегию по преодолению тревожности ей помогла психотерапия в сочетании с гипнотерапией, но при этом подчеркнула, что наибольшую роль на пути к ее психологическому здоровью сыграли именно занятия спортом. «Наконец, я начинаю чувствовать себя в безопасности за пределами собственного дома. Когда я выхожу на сцену, то чувствую себя немного актрисой, буквально другим человеком. Это начало новой главы моей жизни, которую я считала невозможной. И я очень благодарна судьбе за этот шанс», – подытожила она.

Фото: Instagram

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