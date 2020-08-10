Ради участия в конкурсе красоты модель была вынуждена удалить импланты из ягодиц

После исключения из участия в конкурсе красоты Перейра сделала повторную операцию, на сей раз, чтобы вернуть своей пятой точке естественные размеры. Хирургическое вмешательство длилось целых 5 часов, в ходе которого ей вынули импланты, после этого ее зад уменьшился в обхвате со 112 сантиметров до 96-ти, но ей предстоит лечь под нож еще раз, чтобы извлечь оставшееся. «Признаюсь, что избавиться от силикона было больнее, чем его «вкачать», теперь у меня жуткие синяки. Причем полностью решить проблему не удалось, нужна повторная операция», – пояснила она, добавив, что изначальный объем ее имплантов был 120 миллилитров, потому она не хочет рисковать своей жизнью ради скорейшего решения внезапно возникшей проблемы.

Фото: twitter

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