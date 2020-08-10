Ради участия в конкурсе красоты модель была вынуждена удалить импланты из ягодиц
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, модель решилась на изнурительную пластическую операцию по увеличению ягодиц специально к конкурсу, чтобы иметь преимущество перед своими конкурентками. Однако жюри заподозрило ее в жульничестве и исключило ее из участия в конкурсе этого года. Натали, когда ей задали прямой вопрос, не стала отрицать, но она не ожидала, что это противоречит правилам. «После того как я узнала о правиле, согласно которому зад должен быть исключительно натуральным, решила избавиться от имплантов, но честно призналась членам комиссии, что моя попа не такая уж и натуральная».
После исключения из участия в конкурсе красоты Перейра сделала повторную операцию, на сей раз, чтобы вернуть своей пятой точке естественные размеры. Хирургическое вмешательство длилось целых 5 часов, в ходе которого ей вынули импланты, после этого ее зад уменьшился в обхвате со 112 сантиметров до 96-ти, но ей предстоит лечь под нож еще раз, чтобы извлечь оставшееся. «Признаюсь, что избавиться от силикона было больнее, чем его «вкачать», теперь у меня жуткие синяки. Причем полностью решить проблему не удалось, нужна повторная операция», – пояснила она, добавив, что изначальный объем ее имплантов был 120 миллилитров, потому она не хочет рисковать своей жизнью ради скорейшего решения внезапно возникшей проблемы.
Фото: twitter
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