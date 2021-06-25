Ради похудения Кэти Прайс решилась на липосакцию и осталась с распухшими ногами

Как сообщала Прайс ранее, экстренное похудение ей необходимо, так как она хочет родить 6 ребенка, а перед этим привести себя в форму. Избавиться от лишних жировых отложений с помощью физической активности она не может из-за того, что буквально год назад сломала обе ноги и до сих пор проходит реабилитацию.

«Несмотря на ее усилия похудеть, она все равно набрала лишний вес — это в свою очередь оказало огромное давление и дополнительную нагрузку на ее ноги и влияет на ходьбу. Кэти признает, что ей повезло пройти эту процедуру, и хотела бы заверить, что это часть ее работы, снимая свое путешествие и делясь эмоциями, трудностями и испытаниями со своей аудиторией», — прокомментировал поездку Прайс ее представитель.