«Пусть он поймет, кого потерял»: женщина похудела на 44 кило, чтобы отомстить своему бывшему жениху

В эпоху Интернета бесконечные истории успеха следуют по пятам за каждым человеком, и если кого-то они способны мотивировать на великие свершения, то других заставляют лишь сильнее сомневаться в себе и страдать от приступов ненависти к неудачам. Но есть и те, кто не слушают окружающих, а сами по себе становятся главными персонажами удивительных историй — так, например, получилось с 30-летней Рози Фостер из Саутенд-Он-Си в Великобритании, которая еще со школьных времен весила под 90 килограммов.

Однако расставание с любимым мужчиной стало тем спусковым механизмом, которое помогло Рози взять себя в руки. Она всю жизнь заедала проблемы фастфудом, во время беременности не отказывала себе в сладостях, но недолгая жизнь в одиночестве с младенцем на руках побудили ее к изменениям.

«Я винила свой вес в том, что мой жених бросил меня. Именно поэтому мне захотелось получить идеальное тело, чтобы он понял, кого потерял», — заявила девушка британскому изданию Daily Mail.

Если раньше пропуск завтрака, перекус чипсами и конфеты вместо ужина были нормой, то сейчас Рози правильно питается и, судя по ее страничкам в соцсетях, ни о чем не жалеет. Она регулярно публикует не только свои фотографии, на которых выглядит счастливой и здоровой, но и снимки своей еды: хлопья с йогуртами, салаты, картофель в мундире с овощами, фрукты и порой все те же любимые сладости и шоколадки. Тысячи людей вдохновляются Фостер и начинают жить с чистого листа, следуя ее примеру.

«После родов мне было стыдно выходить из дома. Я чувствовала отвращение к себе в такой степени, что даже убрала зеркало из комнаты, чтобы не смотреть на свое отражение. Однажды я подвела свою лучшую подругу, отказавшись быть подружкой невесты на ее свадьбе. И во всем был виноват мой лишний вес», — вспоминает Рози.

Однако сейчас все проблемы позади: она готовит дома полезную еду, не только улучшая здоровье и внешний вид, но и экономя деньги, весит 44 килограмма и радуется жизни, потому что теперь рядом с ней будет как минимум один важный человек, который будет всегда ее любить — это она сама.