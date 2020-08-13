Ради эксперимента девушка не мыла голову месяц и была удивлена результату
Как передает британский онлайн-портал The Sun, существует даже целое движение сторонников этого течения, которые уверяют, что без использования шампуней и кондиционеров волосам действительно будет лучше. Самое сложное – пережить первый месяц, после чего здоровье и внешний вид шевелюры улучшаются. Девушка по имени Шивон О’Коннор решила провести эксперимент и узнать, каково это – жить без мытья головы три раза в неделю в течение 31 дня.
Накануне девушка сделала себе массаж головы и тщательно вымыла волосы в надежде, что результат сохранится дольше. Однако уже на третий день, когда подошло время очередного очищения, шевелюра у корней выглядела засаленной. На пятый день она уже собрала ее в пучок – эту прическу она делает, когда состояние волос уже близко к критическому. Волосы выглядели так, будто они смочены в масле. К концу недели от объема не осталось и следа, кожа головы начала зудеть и чесаться, что, естественно, привело к последующему шелушению.
Фото: facebook Siobhan O'Connor
Спустя две недели уровень кожного сала на волосах достиг критического уровня: корни выглядели так, будто их замазали гелем или набриолинены, и пахли пыльным чердаком, а не свежестью. К шестнадцатому дню Шивон уже мечтала о том, с каким наслаждением наконец вымоет волосы, чтобы избавиться от жирности. Ходить с укладкой уже не представлялось возможным, оставались только пучки или гладкие хвосты. На двадцать вторые сутки ситуация неожиданным образом улучшилась: корни все еще были жирными, будто на них собираются жарить яичницу, но длина уже смотрелась вполне прилично. В последний день эксперимента результат был и вовсе поразителен. Волосы начали постепенно очищаться, однако Шивон на этом решила закончить и была рада наконец вымыть голову, потому что, несмотря на то, что шевелюра начала выглядеть более-менее сносно, но при этом чудовищно плохо пахла.
Бьюти-эксперты предупредили, что это путешествие может быть довольно опасным, так как может привести к появлению перхоти и прыщей на коже головы и лбу, кроме того, сами волосы при возвращении к мытью могут начать пачкаться быстрее обычного, но через пару недель это должно пройти.
Фото: facebook Siobhan O'Connor
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