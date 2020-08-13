Ради эксперимента девушка не мыла голову месяц и была удивлена результату

Как передает британский онлайн-портал The Sun, существует даже целое движение сторонников этого течения, которые уверяют, что без использования шампуней и кондиционеров волосам действительно будет лучше. Самое сложное – пережить первый месяц, после чего здоровье и внешний вид шевелюры улучшаются. Девушка по имени Шивон О’Коннор решила провести эксперимент и узнать, каково это – жить без мытья головы три раза в неделю в течение 31 дня.

Накануне девушка сделала себе массаж головы и тщательно вымыла волосы в надежде, что результат сохранится дольше. Однако уже на третий день, когда подошло время очередного очищения, шевелюра у корней выглядела засаленной. На пятый день она уже собрала ее в пучок – эту прическу она делает, когда состояние волос уже близко к критическому. Волосы выглядели так, будто они смочены в масле. К концу недели от объема не осталось и следа, кожа головы начала зудеть и чесаться, что, естественно, привело к последующему шелушению.