Пышнотелая модель пожаловалась, что пострадала от преследователя из соцсетей

Сначала таинственный незнакомец стал названивать своей любимой красотке со скрытых номеров, затем посылал ей домой пиццу и цветы, а однажды даже выдвинул против нее обвинения. «Сталкеры – это большая проблема всех известных личностей. У меня, в частности, есть всего один такой, но он, безусловно, ужасный. Он преследует меня с декабря 2019 года, но в апреле у него наступило обострение. Он атаковал меня звонками и подарками, а потом натравил на меня полицию. Однажды ночью 6 копов ворвались ко мне в дом, потому что им поступило сообщение, что у меня в доме есть заложник и труп», – пожаловалась Стефани. Она добавила, что ее жилье обыскивали в течение нескольких часов, а затем заявился еще и доставщик с пятью пиццами.

Но и это еще не все: спустя какое-то время тот же сталкер снова направил полицейских к ней в дом, заявив, что мать девушки умерла от удара по голове и лежит мертвая в ее жилище. Модель пыталась узнать, что преследователю нужно от нее, но он не дал четкого ответа, добавив, что хочет просто поговорить. «Но я отказываюсь принимать приказы от сталкера», – категорично заявила Стефани.

_Фото: Instagram mspalomaress__

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