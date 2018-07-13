Пышная грудь Тины Канделаки рвется наружу из тесного купальника

Тина Канделаки — кумир миллионов женщин и мечта многих мужчин. С каждым годом она выглядит все лучше и лучше. Телеведущая часами пропадает в зале, демонстрируя отличную спортивную форму как на занятиях, так и в жизни. Фото в тесном спортивном купальнике, которое звезда опубликовала накануне, очаровало фолловеров своей откровенностью.

«Нас ждут прекрасные выходные. Сегодня концерт @gunsnroses, завтра встречаюсь с Фернандо Мориентесом, а в воскресенье финал @fifaworldcup. Да, и я уже потренировалась с утра))», — написала она.