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Пышная грудь и плоский живот: Екатерина Климова дразнит фотографиями в бикини

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Климовой

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Актриса поделилась чувственными снимками из отпуска.

Поклонники 40-летней Екатерины Климовой уверены, что актриса, которую можно уверенно назвать секс-символом отечественного кино, знает секрет вечной красоты и молодости. Фигура Екатерины, не так давно ставшей мамой в четвертый раз, выглядит идеально. Несколько часов назад знаменитость опубликовала в Instagram серию фотоснимков из отпуска. Темно-синее бикини с белым узором подчеркнуло изящные изгибы тела актрисы, а вода, которой Екатерина себя облила, сделала кадры еще более провокационными и горячими.

«Женщина, вы "ведьма". Имея плоский живот, имеете большую грудь. Как? И как после рождения 4х деток, фигура и внешний вид 20 летней девушки? Красота!», «Вот это фигура,молодец,ну,прям как девочка», «Хоть бы показали как тело поддерживать в таком состоянии))) Браво!! )) 👍 И конечно же лейкопластырь на рот))», «Ведьма, не стареет и не жирнеет», «Катя! Вы идеальная от макушки до пяточек! Шикарная и невероятная!», «Екатерина, срочно выдавайте рецепты красоты!))) Мы тут сейчас полопаемся от зависти», «Она точно ведьма и знает какой то старинный секрет!», «Воздухом питаетесь?» — подписчики осыпали Екатерину комплиментами.

А вам нравится, как выглядит Екатерина Климова?

Фото: instagram

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