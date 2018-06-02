Пышная грудь и плоский живот: Екатерина Климова дразнит фотографиями в бикини

«Женщина, вы "ведьма". Имея плоский живот, имеете большую грудь. Как? И как после рождения 4х деток, фигура и внешний вид 20 летней девушки? Красота!», «Вот это фигура,молодец,ну,прям как девочка», «Хоть бы показали как тело поддерживать в таком состоянии))) Браво!! )) 👍 И конечно же лейкопластырь на рот))», «Ведьма, не стареет и не жирнеет», «Катя! Вы идеальная от макушки до пяточек! Шикарная и невероятная!», «Екатерина, срочно выдавайте рецепты красоты!))) Мы тут сейчас полопаемся от зависти», «Она точно ведьма и знает какой то старинный секрет!», «Воздухом питаетесь?» — подписчики осыпали Екатерину комплиментами.