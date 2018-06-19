«Пухленькая, хорошенькая»: молодую Любовь Толкалину не узнали поклонники

«Ооооо! Люба!!!! Прелесть!», «Какая славная))) девочка)))», «Щечки такие хорошенькие!!!», «Губы просто огонь», «Брови шикарное», «И челки, челки))) Помню эту моду, я тоже с 78 года, это был бум! Настальгия», «Очень ...секси», «Какая красивая!!! Куколка просто!!!», «Красотка знойная!))», «Какая Вы 17, так же и сейчас выглядите, щечки только пухленькие», — пишут поклонники.

«Красивая, но совсем не похожая на нынешнюю», «Ни за что бы не узнала))», «Красивая тогда, красивая сейчас, но это два разных человека на мой взгляд», «Совсем 2 разные девушки, обе красивые, но разные))», «Не похожа совершенно.и не на 17-летнюю.гораздо старше», «Ничего себе, какая в 17, такая Вы и сейчас!!! Очень очень красивая девушка)))», «Сейчас лучше...», «Вы сейчас мне больше нравитесь», «Такая сурьезная мадам, а сейчас безбашенная девка», — обсуждают фолловеры.