«Псориаз стоил мне работы»: женщина рассказала о трудной борьбе с заболеванием кожи

Как передает британский портал The Sun, Лауре впервые был диагностирован псориаз, когда ей было всего два года, а к подростковому возрасту он покрывал уже большую часть ее лица и тела.

Сама женщина так вспоминает те годы: «Я не помню, чтобы мне поставили диагноз, но помню, что с возрастом все становилось только хуже и хуже. Я использовала, кремы, мази, лосьоны и все, что мне прописывали врачи. Каждую ночь моя мама покрывала мое тело, лицо и кожу головы всем этим. Чем старше я становилась, тем сильнее развивались моя болезнь и депрессия. Ведь я не могла одеваться так, как всегда хотела, не могла использовать косметические средства, как другие девочки-подростки. Мой псориаз невозможно было скрыть, так как он покрывал меня с ног до головы. Мне отказали в работе в парикмахерской, потому что руководители салона не хотели, чтобы в месте, куда приходят за красотой, были я и моя больная кожа».