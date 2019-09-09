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«Псориаз стоил мне работы»: женщина рассказала о трудной борьбе с заболеванием кожи

37-летняя учительница начальной школы Лаура Пэриш, которой однажды отказали в работе из-за ее болезненного состояния кожи лица и большей части тела, поделилась, как она излечила болезнь без единой таблетки.

Как передает британский портал The Sun, Лауре впервые был диагностирован псориаз, когда ей было всего два года, а к подростковому возрасту он покрывал уже большую часть ее лица и тела.

Сама женщина так вспоминает те годы: «Я не помню, чтобы мне поставили диагноз, но помню, что с возрастом все становилось только хуже и хуже. Я использовала, кремы, мази, лосьоны и все, что мне прописывали врачи. Каждую ночь моя мама покрывала мое тело, лицо и кожу головы всем этим. Чем старше я становилась, тем сильнее развивались моя болезнь и депрессия. Ведь я не могла одеваться так, как всегда хотела, не могла использовать косметические средства, как другие девочки-подростки. Мой псориаз невозможно было скрыть, так как он покрывал меня с ног до головы. Мне отказали в работе в парикмахерской, потому что руководители салона не хотели, чтобы в месте, куда приходят за красотой, были я и моя больная кожа».

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Фото: Instagram

Чтобы помочь женщине успокоить воспаленную кожу, врачи прописывали ей все возможные кремы и мази, сама Лаура перепробовала многочисленные лечебные диеты, терапию ультрафиолетом, прием специальных препаратов в течение трех лет, но ничто не помогало. А после родов ситуация усугубилась еще сильнее: псориаз распространился по всей шее и груди. Еще через 8 месяцев ей диагностировали псориатический артрит, от которого страдают люди с этим заболеванием кожи и который со временем может прогрессировать.

«Это испугало меня, – признается британка, – и мне было очень трудно принять этот диагноз. Мое воображение рисовало, что я полностью инвалид, могу только лежать и мучиться от ужасной боли до конца жизни. Я не хотела вставать с кровати и не хотела встречаться с внешним миром. Но у меня не было выбора, так как у меня была дочь, работа учителем».

Врачи убеждали британку начать принимать лекарства перорально и путем инъекций, но разуверившаяся в традиционных методах лечения Лаура решила исцелить свою кожу естественным путем. Она вернулась к своей диете, решила использовать для ухода только натуральные по составу продукты.

В скором времени это решение увенчалось успехом – боль в суставах исчезла, состояние кожи немного улучшилось. В результате Лаура решила, что ее решение было абсолютно правильным и ее уверенность в себе выросла. Она начала вести свою страничку в социальной сети Instagram, где делилась своей историей, поддерживала других и хвасталась, что теперь состояние ее кожи не мешает ей носить бикини на пляже.

«Не позволяйте, чтобы псориаз определял вашу жизнь, – говорит сегодня она. – Не позволяйте ему контролировать то, что вы хотите делать в жизни. Не скрывайте болезнь, если хотите это делать только потому, что думаете о том, что скажут люди, делайте это, только если это нужно именно вам».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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