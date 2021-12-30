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Психологи на примере комиксов выявили, какие параметры женского тела привлекают мужчин

Специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Освего провели исследование на основе комиков издательства DC Comics, которое позволило им определить, какие женские фигуры привлекают представителей противоположного пола.
Психологи на примере комиксов выявили, какие параметры женского тела привлекают мужчин

В анализе участвовало 505 героинь из различных комиксов, на основе которого и были выявлены предпочтения мужчин. Для этого специалисты определили средние показатели вымышленных героинь. Так оказалось, что наиболее привлекательными для противоположного пола являются женщины со следующими параметрами: рост — 170 см, вес — 60 кг, а соотношение талии и бедер у женщин составляет 0,625.

Однако они отметили, что в большинстве случаев женские тела героинь нарисованных книг являются слишком идеальными — об этом говорят мускулистые персонажи. Ученые отметили такого рода параметров добиться человеку невозможно из-за физиологических особенностей.

«Эти результаты говорят о многом. Создатели комиксов знают, что делают, и создают персонажей, которые отражают предпочтения их читателей в преувеличенном виде. У мужчин в комиксах чрезвычайно широкие плечи и мускулистая верхняя части тела, а женщины одновременно худощавы и имеют выдающиеся формы. Вариаций мужского тела также гораздо больше, чем женского; они могут быть разных типажей и габаритов, в то время как у женщин преобладает один типаж — секс-бомба», — подытожила Ребекка Берч, которая является автором исследования.

Полноценное исследование предоставил американский журнал Evolutionary Behavioral Sciences.

Фото: Pexels

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