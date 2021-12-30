Психологи на примере комиксов выявили, какие параметры женского тела привлекают мужчин

В анализе участвовало 505 героинь из различных комиксов, на основе которого и были выявлены предпочтения мужчин. Для этого специалисты определили средние показатели вымышленных героинь. Так оказалось, что наиболее привлекательными для противоположного пола являются женщины со следующими параметрами: рост — 170 см, вес — 60 кг, а соотношение талии и бедер у женщин составляет 0,625.

Однако они отметили, что в большинстве случаев женские тела героинь нарисованных книг являются слишком идеальными — об этом говорят мускулистые персонажи. Ученые отметили такого рода параметров добиться человеку невозможно из-за физиологических особенностей.

«Эти результаты говорят о многом. Создатели комиксов знают, что делают, и создают персонажей, которые отражают предпочтения их читателей в преувеличенном виде. У мужчин в комиксах чрезвычайно широкие плечи и мускулистая верхняя части тела, а женщины одновременно худощавы и имеют выдающиеся формы. Вариаций мужского тела также гораздо больше, чем женского; они могут быть разных типажей и габаритов, в то время как у женщин преобладает один типаж — секс-бомба», — подытожила Ребекка Берч, которая является автором исследования.

Полноценное исследование предоставил американский журнал Evolutionary Behavioral Sciences.