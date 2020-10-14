Проверенные советы, которые помогут избавить от нависающего живота (и заодно похудеть)

Однако избавиться от нависающего живота необходимо, так как висцеральный жир окружает жизненно важные органы. С одной стороны, он необходим для их защиты, с другой – если он разрастется, это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, так как этот тип жира разрушает вашу инсулинорезистентность, что приводит к сахарному диабету. Мышцы пресса, в свою очередь, находятся между этими двумя прослойками, потому, если вы только тренируетесь, но не меняете свою диету, то вряд ли увидите плоский пресс.

Чтобы шесть кубиков стали заметны, нужно исключить всего 9 категорий продуктов, среди которых молочка, жареные блюда, картофельные чипсы, газированные сладкие напитки, выпечка, маргарин и сливочное масло, белая мука и рис, зерновые, рафинированный сахар и подсластители типа меда. Что касается упражнений, не нужно делать многочисленные планки, приседания и скручивания, гораздо эффективнее будут бёрпи, гребля и «Альпинист». В целом эксперты советуют увеличить уровень физической активности – много и регулярно двигаться. Введите в свой распорядок дня плавание, ходьбу и множество кардиотренировок с низкой интенсивностью.

Фото: freepik

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