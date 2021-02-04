Простые женщины показали небритые подмышки и удивились реакции пользователей Сети

Аманда Вестербом, основательница шведского бренда Estrid, который разрабатывает средства для удаления нежелательной и растительности и спонсировал эту рекламную кампанию, заявила: «Мы хотим поговорить о волосах на женском теле. Наша цель — изменить устоявшиеся идеалы. Женщинам должно быть комфортно показывать свои тела, даже если они не удаляют с них волосы, и мы считаем, что можем ускорить этот процесс, демонстрируя миру уверенных в себе женщин, которые любят свою растительность и не стесняются ее показать».

Пользователи Сети удивили и бренд, и участниц кампании тем, что не только не стали критиковать их, но и похвалили за смелость: «Какие вы молодцы!», «Поддерживаю от всей души!», «Это прекрасно!», «Вы восхитительно выглядите – и с волосами, и без», – написали они.

Фото: estrid

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