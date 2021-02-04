Простые женщины показали небритые подмышки и удивились реакции пользователей Сети
Как сообщает онлайн-издание Hypebae, акция под названием Super Hairoes была направлена на то, чтобы показать всем, что бритье и иные способы удаления волос с тела – вовсе не обязательное дело. Красота женского тела многогранна, потому эпиляция и депиляция должны быть только добровольными и соответствовать внутреннему состоянию женщины.
Одной из героинь проекта стала Александрия Ходж, известная художница. Она призналась, что всегда стеснялась волос на теле, потому стала удалять еще в детском возрасте. Однако в последние годы все изменилось: женщина полностью приняла себя и свою сущность, потому ценит себя такой, какая есть. По ее словам, только безусловное принятие себя позволило ей не стесняться небритых ног и подмышек и браться за станок или крем для депиляции только в том случае, если хочется, и при этом не чувствовать себя предательницей собственной красоты.
Аманда Вестербом, основательница шведского бренда Estrid, который разрабатывает средства для удаления нежелательной и растительности и спонсировал эту рекламную кампанию, заявила: «Мы хотим поговорить о волосах на женском теле. Наша цель — изменить устоявшиеся идеалы. Женщинам должно быть комфортно показывать свои тела, даже если они не удаляют с них волосы, и мы считаем, что можем ускорить этот процесс, демонстрируя миру уверенных в себе женщин, которые любят свою растительность и не стесняются ее показать».
Пользователи Сети удивили и бренд, и участниц кампании тем, что не только не стали критиковать их, но и похвалили за смелость: «Какие вы молодцы!», «Поддерживаю от всей души!», «Это прекрасно!», «Вы восхитительно выглядите – и с волосами, и без», – написали они.
Фото: estrid
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!