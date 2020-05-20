«Просто сияешь»: Джессика Симпсон без макияжа и накладных ресниц восхитила поклонников
Фото: Instagram
В своем микроблоге в соцсети Instagram Джессика Симпсон не устает рассказывать поклонникам, как проводит время на карантине. Она проводит много времени с детьми, плавает в собственном бассейне с ними, немного загорает и… готовит еду. Причем, если судить по последним снимкам, делает это она чуть ли не в промышленных масштабах.
На фото Джессика позирует на собственной кухне без макияжа и знаменитых накладных ресниц и с огромной кастрюлей чили, которое, по ее словам, она приготовила собственноручно. «Приготовила техасский чили и кукурузный хлеб. Забавный факт: в 2007 году я выиграла в телевизионной кулинарной битве за свой рецепт чили. Спустя 13 лет решила повторить свой шедевр», – подписала она свой пост.
Естественно, поклонники звезды потребовали у своей любимицы рецепт блюда и оценили беспорядок на кухне после приготовления пищи, который сочли очень милым: «Мне так нравится, что на рабочей поверхности позади тебя остались следы твоих трудов, мило, что ты не вытерла соус перед съемкой», «Есть ли фасоль в вашем чили?», «Мне нужен этот рецепт», «Хотя чили выглядит поистине грандиозно, твоя суперсияющая кожа без макияжа привлекает еще большее внимание», «Ты просто сияешь», – отметили они в комментариях.
Джессика не раз делилась с подписчиками рассказом о том, как она ухаживает за собой. Она признается, что предпочитает использовать дорогую уходовую косметику, особое внимание уделяет очищению кожи, для чего использует средства, которые хорошо растворяют макияж и удаляют все загрязнения. А на карантине звезда предпочитает не краситься вовсе, чтобы дать коже отдохнуть.
Фото: Instagram
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