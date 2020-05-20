«Просто сияешь»: Джессика Симпсон без макияжа и накладных ресниц восхитила поклонников

В своем микроблоге в соцсети Instagram Джессика Симпсон не устает рассказывать поклонникам, как проводит время на карантине. Она проводит много времени с детьми, плавает в собственном бассейне с ними, немного загорает и… готовит еду. Причем, если судить по последним снимкам, делает это она чуть ли не в промышленных масштабах.

На фото Джессика позирует на собственной кухне без макияжа и знаменитых накладных ресниц и с огромной кастрюлей чили, которое, по ее словам, она приготовила собственноручно. «Приготовила техасский чили и кукурузный хлеб. Забавный факт: в 2007 году я выиграла в телевизионной кулинарной битве за свой рецепт чили. Спустя 13 лет решила повторить свой шедевр», – подписала она свой пост.