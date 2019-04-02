«Просто прелесть»: в Сети восхищаются снимком 54-летней Маргариты Суханкиной без макияжа

Голос «Миража» Маргарита Суханкина продолжает активную гастрольную деятельность, заседает в качестве члена жюри детского вокального конкурса «Ты супер!» и растит двоих приемных детей. При этом у певицы, кажется, абсолютно нет комплексов — время от времени она выкладывает в свой микроблог снимки без макияжа, которые приводят в восторг фолловеров.

«Ой какая Вы красивая, шикарное фото», «Маргарита!!! просто прелесть!!!», «Марго, я вас едва узнала! Супер! без косметики», — так прокомментировали поклонники новое фото Суханкиной из аэропорта (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).