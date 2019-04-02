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«Просто прелесть»: в Сети восхищаются снимком 54-летней Маргариты Суханкиной без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Суханкина

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Певица решила поделиться фотографией, на которой на ее лице нет ни капли косметики.

Голос «Миража» Маргарита Суханкина продолжает активную гастрольную деятельность, заседает в качестве члена жюри детского вокального конкурса «Ты супер!» и растит двоих приемных детей. При этом у певицы, кажется, абсолютно нет комплексов — время от времени она выкладывает в свой микроблог снимки без макияжа, которые приводят в восторг фолловеров.

«Ой какая Вы красивая, шикарное фото», «Маргарита!!! просто прелесть!!!», «Марго, я вас едва узнала! Супер! без косметики», — так прокомментировали поклонники новое фото Суханкиной из аэропорта (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Действительно, Маргарита выглядит очень свежей и отдохнувшей, хотя (возможно, из-за очень светлого цвета волос) и немного старше своего возраста. А вам нравится новое «честное» фото Суханкиной?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

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