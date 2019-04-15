Прощай, блонд: Анна Семенович покрасила волосы ради роли в кино

«Вааау! Крутааая какая», «Шикарно. Все устали от кукол барби», «Не узнать. Но вам всё к лицу. Мне очень нравится. Супер», «Как всегда ты красивая», «Этот цвет-бомба!!! Супер!!!!», «Красиво!!! Но блонд это вообще сказка», «Блондинка это все равно блондинка. Яркость, страсть», «Не менее гармонично, чем блонд», «Вам разрешается быть разной», «Очень естественно и натурально», «Дорого красиво!!!!!!», «Цвет прям так хорошо подходит такой спокойный», «Оййййййййййй Аня!!!!!! Как Вы помолодели! Прям 25!!!!!!!», «Как будто похудела», — обсуждают подписчики блога.

А как думаете вы — какой цвет волос больше идет Анне?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram