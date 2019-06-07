Пролитый флакончик духов стоил 42-летней женщине ноги

Как сообщает британское издание Mirror, несколько лет назад 42-летняя англичанка уронила на ногу флакон с духами и поранилась его осколками: «Когда это случилось, я подняла ногу, чтобы взглянуть, насколько все может быть серьезно, – комментирует она, – но боль в ступне оказалась такой сильной, что я просто не смогла опустить ее». Сначала Джилл подумала, что, возможно, у нее перелом или сильная травма, но рентген и сканирование не выявили ничего серьезного.

В итоге на первый взгляд банальная травма привела к тому что нога женщины раздулась в два раза, на ней появились страшные воспаленные язвы, а пальцы ног начали безжизненно свисать вниз. Врачи предположили, что причиной может быть фибромиалгия – хроническое заболевание, спровоцированное высоким уровнем определенных веществ в нервной системе и мозге, которое вызывает болевые ощущения по всему телу.

Джил начала серьезно волноваться за свою жизнь: «Я вообще не могла ходить и была заключенной в своем собственном доме. Мне было больно даже просто лежать в постели. Любое неосторожное движение ногой ночью будило меня».