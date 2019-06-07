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Пролитый флакончик духов стоил 42-летней женщине ноги

Джилл Хаддингтон буквально умоляла врачей ампутировать ей конечность, после того как она увеличилась в два раза в результате травмы.

Как сообщает британское издание Mirror, несколько лет назад 42-летняя англичанка уронила на ногу флакон с духами и поранилась его осколками: «Когда это случилось, я подняла ногу, чтобы взглянуть, насколько все может быть серьезно, – комментирует она, – но боль в ступне оказалась такой сильной, что я просто не смогла опустить ее». Сначала Джилл подумала, что, возможно, у нее перелом или сильная травма, но рентген и сканирование не выявили ничего серьезного.

В итоге на первый взгляд банальная травма привела к тому что нога женщины раздулась в два раза, на ней появились страшные воспаленные язвы, а пальцы ног начали безжизненно свисать вниз. Врачи предположили, что причиной может быть фибромиалгия – хроническое заболевание, спровоцированное высоким уровнем определенных веществ в нервной системе и мозге, которое вызывает болевые ощущения по всему телу.

Джил начала серьезно волноваться за свою жизнь: «Я вообще не могла ходить и была заключенной в своем собственном доме. Мне было больно даже просто лежать в постели. Любое неосторожное движение ногой ночью будило меня».

Фото: Facebook Gill Haddington

В мае 2016 года ей наконец был поставлен диагноз «хронический болевой синдром» – состояние, при котором человек испытывает постоянную сильную и изнурительную боль от полученной травмы.

«Моя нога была уже мертва для меня, это было причиной сильной боли и несчастий. Я просто хотела продолжать жить нормальной жизнью», — призналась Джилл, которая буквально умоляла врачей ампутировать ей конечность ниже колена.

Сначала специалисты сомневались, что стоит идти на столь радикальные меры, но в мае 2017 года все же провели операцию. Спустя несколько месяцев пребывания в инвалидной коляске Джилл изготовили протез, первое, что она сделала, когда примерила его, предложила мужу пойти прогуляться.

«Протез не идеален, но я его очень люблю, – говорит Джилл. – Удаление ноги – это лучшее, что я когда-либо делала в жизни. Ни секунды не жалею об этом решении. Я счастлива». Сегодня женщина уже полностью восстановилась и вновь занимается плаванием, и отсутствие постоянной боли приносит ей огромную радость.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Facebook Gill Haddington

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