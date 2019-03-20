«Производственная необходимость»: Чулпан Хаматова неожиданно стала блондинкой

Поклонники позитивно восприняли изменения в имидже звезды. «Ой как непривычно и не узнать», «А Вам идет», «Очень молодо и живо», «Чудесно, свежо, весенний образ», «Вам очень идет, выглядите на 10 лет моложе», «Так здорово! Прям, девчонка малолетняя», «Я помню Вас блондинкой по фильму "Дети Арбата", Вы были неотразимы, самая шикаркая из блондинок», — комментируют они.

«Вам идет, но было куда интереснее», «Родной цвет гармоничнее», «Все-таки актерство-жертвенная проффесия», — критикуют те, кому больше по вкусу Чулпан-брюнетка.

А как вам изменения?

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram