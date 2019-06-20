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«Ситуация серьезная»: врачи не могут объяснить женщине, почему ее огромная грудь не перестает расти

Именно эта особенность мешает 46-летней даме, проживающей в небольшом населенном пункте в тайской провинции Пхитсанулок, заниматься самыми обычными делами.

Пока многие дамы мечтают о роскошной груди, считая, что именно так они смогут обратить на себя внимание мужчин, 46-летняя Лам Пхраи Си Нуан спит и видит, как бы избавиться от этой напасти. Из-за того, что в последние девять месяцев ее бюст рос практически как на дрожжах, женщина мучается от сильных болей в шее и спине, а также теперь не может передвигаться без помощи костылей и выполнять простейшую работу по дому. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, она соорудила что- то вроде специальной повязки: куска ткани, который поддерживает ее огромную грудь.

Фото: кадр из видео, youtube.com/INFO TERKINI channel

Все началось с того, что три года назад Лам Пхраи Си Нуан почувствовала неприятные ощущения в груди, однако интенсивный рост молочных желез начался около 9 месяцев назад: сначала несколько месяцев росла ее левая грудь, а затем очередь дошла и до правой, как передает британское издание Daily Mail. Данная аномалия поставила в тупик тайских медиков, которые впервые столкнулись с подобной симптоматикой и поэтому не знают, какой именно диагноз в данном случае может быть применим. Они предположили, что имеют дело с гипертрофией молочных желез, когда наблюдается неконтролируемый рост (редкая генетическая болезнь гигантомастия). Но при этом они так же не исключают развития какого-то серьезного заболевания и рекомендуют даме пройти полное медицинское обследование как можно скорее. Хирурги, в свою очередь, посоветовали ей операционное вмешательство, во время которого ей удалят лишнюю жировую или железистую ткань молочной железы, приведут в норму обвисшую кожу, скорректируют растянутые ареолы и так далее. Это, по мнению специалистов, поможет избавиться от некоторых проблем (в том числе, уменьшить болезненные ощущения в области шеи и спине) и комплексов, которые отравляют ей жизнь. Однако из-за того, что данное заболевание является очень редким, они не могут гарантировать, что после хирургического вмешательства все не повторится снова.

Лам Пхраи Си Нуан оценила столь щедрый жест, однако решила повременить с предписаниями врачей. Женщина опасается, что просто не сможет оплатить счет, ведь на данный момент и она, и ее супруг не имеют постоянной работы. Чтобы собрать необходимые средства, даме пришлось обратиться к общественности через местные СМИ, подробно рассказать о проблеме и наглядно продемонстрировать, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за слишком большого бюста.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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