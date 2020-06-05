Пристрастившаяся к пластике модель потратила 14 миллионов рублей, чтобы стать похожей на Кортни Кардашьян

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Нати Кахара – одна из кроликов Playboy – уже потратила целое состояние на пластическую хирургию. В кабинете пластических хирургов и косметологов она уже оставила 200 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей по текущему курсу) – и не намерена останавливаться, покане станет похожа на своего кумира Кортни Кардашьян.

Нати проживает в Бразилии и активно ведет свой блог в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии своего великолепного тела. На родине девушка – местная знаменитость, так как она всегда была немного похожа на одну из сестер знаменитого семейства Кардашьян, и она хочет лишь усилить это сходство. Модель сама не заметила, как пристрастилась к пластической хирургии в погоне за своей мечтой. За ее плечами уже ремоделирование носа, удаление жира из щек, подтяжка бровей, увеличение губ. В этом году у Нати в планах – продолжить движение к своей мечте, причем она заявляет, что ее не остановит даже пандемия коронавируса, которая все никак не закончится.