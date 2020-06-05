Пристрастившаяся к пластике модель потратила 14 миллионов рублей, чтобы стать похожей на Кортни Кардашьян
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Нати Кахара – одна из кроликов Playboy – уже потратила целое состояние на пластическую хирургию. В кабинете пластических хирургов и косметологов она уже оставила 200 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей по текущему курсу) – и не намерена останавливаться, покане станет похожа на своего кумира Кортни Кардашьян.
Нати проживает в Бразилии и активно ведет свой блог в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии своего великолепного тела. На родине девушка – местная знаменитость, так как она всегда была немного похожа на одну из сестер знаменитого семейства Кардашьян, и она хочет лишь усилить это сходство. Модель сама не заметила, как пристрастилась к пластической хирургии в погоне за своей мечтой. За ее плечами уже ремоделирование носа, удаление жира из щек, подтяжка бровей, увеличение губ. В этом году у Нати в планах – продолжить движение к своей мечте, причем она заявляет, что ее не остановит даже пандемия коронавируса, которая все никак не закончится.
Модель честно заявляет: «Да, я фанатка пластической хирургии и семейства Кардашьян. Я смотрю их шоу с первого сезона и всегда отождествляла себя с личностью Кортни, с ее стилем жизни, отношением к людям и, конечно же, с ее красотой. Я перенесла 5 хирургических вмешательств, чтобы выглядеть как она, и другие косметические процедуры неинвазивного характера, однако я еще не достигла своей цели». Бразильянка добавляет, что благодаря пластике наладилась и ее личная жизнь. На нее стали чаще обращать внимание, с ней больше флиртуют. «Я всегда заботилась о себе, занималась физическими упражнениями и следила за тем, что я ем, чтобы идти в ногу с Кардашьянами, но, когда я стала выглядеть похожей на Кортни, моя жизнь, определенно, пошла в гору. Именно потому никакой коронавирус меня не остановит. Я сделаю новые операции несмотря на то, закончится пандемия или нет», – категорично заявила Нати.
Фото: Instagram
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