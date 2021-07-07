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Принятие себя, любимые духи и другие секреты красоты Мишель Пфайффер

Американская актриса Мишель Пфайффер за свою карьеру стала обладательницей нескольких престижных наград: «Золотой глобус» и BAFTA; а также была номинанткой на премии «Оскар» и «Эмми». Звезда обладает не только отличным актерским талантом, но и безупречной внешностью, которая удивляет поклонников. Сегодня Мишель уже 63 года и она доказывает своим примером, что прекрасно выглядеть возможно в любом возрасте.
Мишель Пфайффер

Многие знают актрису по боевику «Женщина-кошка» 2004 года выпуска. В фильме Мишель сыграла в обтягивающем черном лаковом костюме с ярко-красными губами и поразила зрителей. Сегодня макияж звезды стал более сдержанным, но она не стала менее привлекательной.

Мишель Пфайффер раскрыла свои секреты красоты изданию Women's Health. В первую очередь артистка не боится стареть. По данным издания, многие актрисы в возрасте сталкиваются с давлением со стороны Голливуда, связанным со старением. «В определенный момент ты достигаешь порога, когда тебе нравится выглядеть хорошо для своего возраста и не хочется казаться моложе. Хотела бы я выглядеть на 30? Но этого не случится, поэтому я не воспринимаю старость как что-то страшное, и, честно говоря, это большое облегчение. Все, что меня действительно волнует, это то, что я могу изящно стареть и никогда не выгляжу, как восковая фигура», — сообщила Мишель.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мишель Пфайффер в очках

Фото: Globallook

Касаемо макияжа, актриса всегда пытается пользоваться безопасной органической косметикой, а также использует уходовые средства с натуральным составом. Исключением считаются случаи, когда она сидит в кресле гримера. По словам Мишель, влияют на красоту и духи, когда человек слышит свой любимый аромат, он испытывает внезапную радость и чувствует себя увереннее. «Привлекательность в большей степени зависит от того, как вы себя чувствуете», — заявила Пфайффер.

Мишель придерживается вегетарианства, по ее словам, с переходом на данный тип питания заметно улучшилось состояние кожи, так как вы не употребляете большое количество токсинов, которые могут состарить вашу кожу и тело. Волшебной таблетки молодости не существует. Помогут лишь правильное питание, активный образ жизни, здоровый сон и качественный уход.

Фото: Globallook

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