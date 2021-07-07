Принятие себя, любимые духи и другие секреты красоты Мишель Пфайффер

Многие знают актрису по боевику «Женщина-кошка» 2004 года выпуска. В фильме Мишель сыграла в обтягивающем черном лаковом костюме с ярко-красными губами и поразила зрителей. Сегодня макияж звезды стал более сдержанным, но она не стала менее привлекательной.

Мишель Пфайффер раскрыла свои секреты красоты изданию Women's Health. В первую очередь артистка не боится стареть. По данным издания, многие актрисы в возрасте сталкиваются с давлением со стороны Голливуда, связанным со старением. «В определенный момент ты достигаешь порога, когда тебе нравится выглядеть хорошо для своего возраста и не хочется казаться моложе. Хотела бы я выглядеть на 30? Но этого не случится, поэтому я не воспринимаю старость как что-то страшное, и, честно говоря, это большое облегчение. Все, что меня действительно волнует, это то, что я могу изящно стареть и никогда не выгляжу, как восковая фигура», — сообщила Мишель.