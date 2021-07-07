Принятие себя, любимые духи и другие секреты красоты Мишель Пфайффер
Многие знают актрису по боевику «Женщина-кошка» 2004 года выпуска. В фильме Мишель сыграла в обтягивающем черном лаковом костюме с ярко-красными губами и поразила зрителей. Сегодня макияж звезды стал более сдержанным, но она не стала менее привлекательной.
Мишель Пфайффер раскрыла свои секреты красоты изданию Women's Health. В первую очередь артистка не боится стареть. По данным издания, многие актрисы в возрасте сталкиваются с давлением со стороны Голливуда, связанным со старением. «В определенный момент ты достигаешь порога, когда тебе нравится выглядеть хорошо для своего возраста и не хочется казаться моложе. Хотела бы я выглядеть на 30? Но этого не случится, поэтому я не воспринимаю старость как что-то страшное, и, честно говоря, это большое облегчение. Все, что меня действительно волнует, это то, что я могу изящно стареть и никогда не выгляжу, как восковая фигура», — сообщила Мишель.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Касаемо макияжа, актриса всегда пытается пользоваться безопасной органической косметикой, а также использует уходовые средства с натуральным составом. Исключением считаются случаи, когда она сидит в кресле гримера. По словам Мишель, влияют на красоту и духи, когда человек слышит свой любимый аромат, он испытывает внезапную радость и чувствует себя увереннее. «Привлекательность в большей степени зависит от того, как вы себя чувствуете», — заявила Пфайффер.
Мишель придерживается вегетарианства, по ее словам, с переходом на данный тип питания заметно улучшилось состояние кожи, так как вы не употребляете большое количество токсинов, которые могут состарить вашу кожу и тело. Волшебной таблетки молодости не существует. Помогут лишь правильное питание, активный образ жизни, здоровый сон и качественный уход.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!