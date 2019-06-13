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«Пример красоты»: 41-летняя Екатерина Климова восхитила фанатов горячим снимком в закрытом купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой
Екатерина Климова показала татуировку и стройные бедра, очаровав подписчиков своего блога.

Для того, чтобы быть сексуальной, совсем не обязательно обнажаться или носить слишком открытые вещи. Это прекрасно знает актриса Екатерина Климова, которая не стесняется демонстрировать свои сильные стороны.

Фото в закрытом красном купальнике, которое она опубликовала в своем блоге, привело ее поклонников в восторг. «Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье, но и жаркие московские будни могут стать ярче», — написала актриса.

«Так выглядит мама четверых детей», «Вот пример красоты, а не перекаченные губы-уточки и брови-бровищи! Вы просто пример для подражания», «Ну как Вам удается быть такой красивой, стройной», «Даже не думала что у вас тату», «Пора кому-то снять русскую версию спасателей Малибу! актриса на главную роль уже здесь», — обсуждают снимок подписчики.

Екатерина Климова — успешная актриса. Она снялась более чем в 50 фильмах и сыграла в 15 спектаклях. Секрет ее стройности — в активной жизненной позиции и регулярных тренировках.

Недавно в Сети ходили слухи, что многодетная мать разошлась с молодым супругом, актером Гелой Месхи. Позже актеры опровергли эту информацию.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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