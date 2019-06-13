«Пример красоты»: 41-летняя Екатерина Климова восхитила фанатов горячим снимком в закрытом купальнике

Для того, чтобы быть сексуальной, совсем не обязательно обнажаться или носить слишком открытые вещи. Это прекрасно знает актриса Екатерина Климова, которая не стесняется демонстрировать свои сильные стороны.
Фото в закрытом красном купальнике, которое она опубликовала в своем блоге, привело ее поклонников в восторг. «Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье, но и жаркие московские будни могут стать ярче», — написала актриса.
«Так выглядит мама четверых детей», «Вот пример красоты, а не перекаченные губы-уточки и брови-бровищи! Вы просто пример для подражания», «Ну как Вам удается быть такой красивой, стройной», «Даже не думала что у вас тату», «Пора кому-то снять русскую версию спасателей Малибу! актриса на главную роль уже здесь», — обсуждают снимок подписчики.
Екатерина Климова — успешная актриса. Она снялась более чем в 50 фильмах и сыграла в 15 спектаклях. Секрет ее стройности — в активной жизненной позиции и регулярных тренировках.
Недавно в Сети ходили слухи, что многодетная мать разошлась с молодым супругом, актером Гелой Месхи. Позже актеры опровергли эту информацию.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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