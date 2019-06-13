«Пример красоты»: 41-летняя Екатерина Климова восхитила фанатов горячим снимком в закрытом купальнике

Для того, чтобы быть сексуальной, совсем не обязательно обнажаться или носить слишком открытые вещи. Это прекрасно знает актриса Екатерина Климова, которая не стесняется демонстрировать свои сильные стороны.

Фото в закрытом красном купальнике, которое она опубликовала в своем блоге, привело ее поклонников в восторг. «Было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье, но и жаркие московские будни могут стать ярче», — написала актриса.