«Пример для подражания»: 49-летняя Светлана Бондарчук похвасталась шикарной фигурой

Бывшая жена Федора Бондарчука, модель и светская львица Светлана Бондарчук, уже давно увлекается йогой. Это хобби помогло женщине сделать ее и без того стройное тело более гармоничным, уверены поклонники. Подписчики блога звезды назвали ее «примером для подражания», комментируя фото, для которого Светлана позировала в комбинезоне для йоги.

«Как приятно потянуться и поёжиться в студии на Патриках», — написала она.