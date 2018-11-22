«Прическа добавила лет 20»: поклонники не оценили новый образ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева — любительница менять образы под настроение и состояние. То 69-летняя певица примерит косуху и кожаные штаны, то, наоборот, элегантное платье, и обычно каждый раз удачно.
А на днях она решила сделать прическу, которая больше бы подошла ее дочке Лизе — и многие интернет-пользователи, увидев фото Примадонны в микроблоге певицы Жасмин, подумали о том же.
«Алла Борисовна с Лизой очень здесь похожи», «Девушка вне возраста!», «Не узнала Я Аллу Борисовну :( да года идут.. молодее мы не становимся.. Здоровья ей», «Да не парьтесь! Она давным давно носит парики», «Угомониться не может. Старая перечница», «Прежняя была лучше», — раскритиковали Пугачеву фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram