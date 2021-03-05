При помощи каких бьюти-уловок Кейт Миддлтон скрывает нижнее белье под одеждой

Специалист по королевскому этикету Мика Мейер рассказала онлайн-изданию The Sun, как Миддлтон это удается. По ее словам, монаршей особе пришлось забыть о сексуальных кружевных вариантах в пользу бесшовного корректирующего белья нюдовых оттенков без бретелей, а также боди. «Никогда не задумывались, почему вы никогда не видите ее просвечивающийся бюстгальтер или трусики даже под облегающей одеждой? Бесшовное белье – обязательный предмет королевского гардероба и одновременно ключ к безупречному внешнему виду», — пояснила она, добавив, что интимные предметы гардероба по протоколу демонстрировать непозволительно. Мейр добавила, что такие варианты отлично сочетаются с любыми нарядами, даже если у них предусмотрен вырез или плотная посадка.