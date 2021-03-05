При помощи каких бьюти-уловок Кейт Миддлтон скрывает нижнее белье под одеждой
Специалист по королевскому этикету Мика Мейер рассказала онлайн-изданию The Sun, как Миддлтон это удается. По ее словам, монаршей особе пришлось забыть о сексуальных кружевных вариантах в пользу бесшовного корректирующего белья нюдовых оттенков без бретелей, а также боди. «Никогда не задумывались, почему вы никогда не видите ее просвечивающийся бюстгальтер или трусики даже под облегающей одеждой? Бесшовное белье – обязательный предмет королевского гардероба и одновременно ключ к безупречному внешнему виду», — пояснила она, добавив, что интимные предметы гардероба по протоколу демонстрировать непозволительно. Мейр добавила, что такие варианты отлично сочетаются с любыми нарядами, даже если у них предусмотрен вырез или плотная посадка.
Чтобы избежать ситуации, в которой оказалась Мэрилин Монро в своем знаменитом развевающемся белом платье, Кейт Миддлтон также использует специальные облегающие костюмы, которые увеличивают статику одежды, потому юбкам и платьям труднее развеваться на ветру и обнажать королевские ноги. Также ранее эксперты заверяли, что пристегивает к подолу своих нарядов небольшие грузики из раздела магазина, где продаются аксессуары для занавесок. Подобные утяжелители не позволят нарушить Миддлтон королевский протокол из-за непогоды.
Фото: globallook
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