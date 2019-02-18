«Прежний вес уже вернулся»: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике спустя 2 недели после родов

Всего пару недель назад Виктория Лопырева впервые стала мамой, а накануне, на удивление фолловеров, уже поделилась в своем микроблоге снимком в купальнике. Фигура красавицы выглядит чуть ли не стройнее, чем до беременности.

«Завтра нашему мальчику ❤️две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся) время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту) Рассказывайте, кто как приходил в форму? Диеты/тренировки/процедуры», — так подписала фото Лопырева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).