logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Прежний вес уже вернулся»: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике спустя 2 недели после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Виктория Лопырева родила сына 6 февраля

Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя модель отправилась на пляж в Майами.

Всего пару недель назад Виктория Лопырева впервые стала мамой, а накануне, на удивление фолловеров, уже поделилась в своем микроблоге снимком в купальнике. Фигура красавицы выглядит чуть ли не стройнее, чем до беременности.

«Завтра нашему мальчику ❤️две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся) время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту) Рассказывайте, кто как приходил в форму? Диеты/тренировки/процедуры», — так подписала фото Лопырева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Виктория, Вы шикарны. После таких фото уже и самой захотелось стать беременной и не бояться родов и после родового периода. Здоровья Вам и Малышу!», «Она воздух ест??», «Вам вовсе не нужны советы, лучше дайте его нам!!! Как это возможно,иметь такую крутую форму через 2 недели после родов???», «Выглядишь великолепно», «Ну как так?!!! Только родила — а фигурка отличная! Как это получается у них? подскажите секреты!» — восхищаются Викторией поклонники.

Больше о беременности модели и истории любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова можно почитать здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке