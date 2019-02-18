«Прежний вес уже вернулся»: Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике спустя 2 недели после родов

Всего пару недель назад Виктория Лопырева впервые стала мамой, а накануне, на удивление фолловеров, уже поделилась в своем микроблоге снимком в купальнике. Фигура красавицы выглядит чуть ли не стройнее, чем до беременности.
«Завтра нашему мальчику ❤️две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся) время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту) Рассказывайте, кто как приходил в форму? Диеты/тренировки/процедуры», — так подписала фото Лопырева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Виктория, Вы шикарны. После таких фото уже и самой захотелось стать беременной и не бояться родов и после родового периода. Здоровья Вам и Малышу!», «Она воздух ест??», «Вам вовсе не нужны советы, лучше дайте его нам!!! Как это возможно,иметь такую крутую форму через 2 недели после родов???», «Выглядишь великолепно», «Ну как так?!!! Только родила — а фигурка отличная! Как это получается у них? подскажите секреты!» — восхищаются Викторией поклонники.
Больше о беременности модели и истории любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова можно почитать здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram