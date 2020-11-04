Превратившийся в Кена парень раскритиковал ненавистников, назвавших его искусственным
Фото: instagram.com/felipe__adam
Подросток поставил перед собой задачу стать воплощением куклы Кена. Каждый день несколько часов он тратит на макияж и уверяет, что не подвергался пластическим операциям. 17-летний парень живет в Сан-Паулу.
«Некоторые люди не верят, что мне никогда не делали пластических операций», — делится он. Чтобы показать заблуждение людей, он вышел на улицу и опросил незнакомцев. «Как вы думаете, сколько у меня было операций?» — обращался он к ним. Ответы варьировались от четырех до 20. Но Фелипе удивил пользователей, показав, что он абсолютно естественный.
«Обычно я трачу около четырех часов на все: макияж, одежду, прическу. Я люблю кукол и макияж. Научился наносить косметику самостоятельно, изучив онлайн-уроки рисования кукольных лиц», — делится молодой человек. Он также прошел курс ухода за кожей, чтобы придать ей более гладкий и фарфоровый цвет.
Парень признался, что перевоплощение в Кена помогает ему выразить себя и личный стиль. «Я всегда пытался найти свой идеальный стиль. Сделал пирсинг, красил волосы в разные цвета. Мой интерес к куклам начался с Барби, и только когда я стал взрослым, заинтересовался куклой Кен», — добавил молодой человек.
Несмотря на то, что сейчас Фелипе уже выглядит как свой кумир, в будущем парень хочет сделать несколько пластических операций. «Я хочу пройти следующие процедуры: ринопластика, липосакция подбородка, уменьшение щек и имплантаты челюсти, а также операция по постоянному изменению цвета глаз. Намерен поставить протез груди и брюшной полости», — перечислил он.
Фото: Instagram/@felipe__adam
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