Превратившийся в Кена парень раскритиковал ненавистников, назвавших его искусственным

Подросток поставил перед собой задачу стать воплощением куклы Кена. Каждый день несколько часов он тратит на макияж и уверяет, что не подвергался пластическим операциям. 17-летний парень живет в Сан-Паулу.

«Некоторые люди не верят, что мне никогда не делали пластических операций», — делится он. Чтобы показать заблуждение людей, он вышел на улицу и опросил незнакомцев. «Как вы думаете, сколько у меня было операций?» — обращался он к ним. Ответы варьировались от четырех до 20. Но Фелипе удивил пользователей, показав, что он абсолютно естественный.