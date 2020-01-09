«Прекрасная, нежная, юная»: Нонну Гришаеву в купальнике и летнем платье перепутали с ее дочерью

«Огоооооо. Нонна Валентиновна», «Нонна, это вы на фото?!?! Боже мой, какая прекрасная и такая нежная и юная) я подумала это Настя», «Нонна, Вы потрясающая, какая легкость, невероятная фотография», «Чудесная фотография, с большим вкусом», «Романтично», «Вы Прекрасны, Нонна Валентиновна», «Богиня моря и любви, не иначе», «Вы замечательная девушка и Прекрасная Актриса..., Как в театре, Так и Кино», — обсуждают в комментариях.

Насте — дочери Нонны Гришаевой — 24 года. Некоторое время она жила не в России, но теперь вернулась и время от времени сопровождает маму на мероприятиях. Нонна родила дочь в союзе с актером и музыкантом Антоном Деровым. Сейчас актриса замужем за Александром Нестеровым, они вместе воспитывают сына Илью.