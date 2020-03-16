Пожилая женщина, призывающая любить себя в любом возрасте, стала моделью — и заработала состояние

У женщины, проживающей с семьей в Калифорнии, много поклонников разного возраста, и она уже заработала целое состояние на продаже собственных снимков, но она подчеркивает, что делает это не ради денег, а из любви к искусству: «К сожалению, в современном обществе у нас зачастую совсем нет времени, чтобы оценить красоту, которая окружает нас. Обнаженные тела, подобные моему, уже несовершенны, но они действительно очаровательны, и я люблю делиться всем своим обнаженным обаянием, чтобы другие могли находить в этом удовольствие. Я всегда общаюсь со своими поклонниками и подписчиками и убеждаю их в важности любви к себе».

Американка утверждает, что ее фанаты очень уважительно относятся к ней – за все это время у нее не было ни одного грубого фаната – они все относятся к женщине максимально бережно. Ей нравится думать, что ее деятельность носит просветительский характер – оно не пошлое, а гламурное. На сайте, через который она продает свои снимки, она зарабатывает около 10 тысяч долларов в месяц (около 750 тысяч рублей по текущему курсу).