Повереннова показала, как выглядела с бровями-ниточками и стрижкой пикси: «Очень миленькая»

Поклонники оценили откровенность актрисы и пожелали ей недолго предаваться ностальгии, а также оценили ее ретро-образ: «Какая вы здесь милая! Очень красивая! Впрочем, вы, Дарья, и сейчас красавица! Супер!!!», «Какая красотка!», «Очень нравится мне видеть в костюмах и шляпках вас», «Очень миленькая вы, Даша!», «Как вам идут щечки», «Вы умничка, красавица! Обожаю вас!», «Грация!», «Очень хорошенькая, это парик?», «Классная прическа», – сообщили они в комментариях.

Фото: Instagram dpoverennova

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