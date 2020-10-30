Повереннова показала, как выглядела с бровями-ниточками и стрижкой пикси: «Очень миленькая»
Дарья Повереннова – настоящая красавица, над которой не властно время. Ей 48 лет, но выглядит она не больше, чем на 30. Звезда часто радует своих поклонников новыми снимками и приоткрывает дверь в свою частную жизнь: рассказывает о новых проектах и мероприятиях, которые посетила, показывает вполне будничные кадры и размышляет о том, что ее волнует в данный момент.
Вот и на сей раз в своем микроблоге в соцсети Instagram актриса решила поделиться архивными фотографиями, на которых она запечатлена на сцене Театра им. Маяковского во время игры в спектакле «Любовь глазами сыщика». Макияж в серо-коричневых тонах, подчеркивающий яркость больших глаз Дарьи, румяные щечки – образ очень свежий и яркий. Однако наиболее примечательны брови-ниточки и блонд с характерным теплым подтоном, которые свидетельствуют о том, что снимку уже минимум несколько лет – так как подобные бьюти-тренды уже давно вышли из моды, хоть и не портят красоты Дарьи. «Находясь сейчас в театре Наций на спектакле «Иванов», захотела поделиться с вами фотографиями из одного из моих любимых спектаклей – «Любовь глазами сыщика» в театре им. Маяковского. Как жаль, что мы его больше не играем... Что-то взгрустнулось... Значит, надо погрустить...», – написала она в публикации.
Поклонники оценили откровенность актрисы и пожелали ей недолго предаваться ностальгии, а также оценили ее ретро-образ: «Какая вы здесь милая! Очень красивая! Впрочем, вы, Дарья, и сейчас красавица! Супер!!!», «Какая красотка!», «Очень нравится мне видеть в костюмах и шляпках вас», «Очень миленькая вы, Даша!», «Как вам идут щечки», «Вы умничка, красавица! Обожаю вас!», «Грация!», «Очень хорошенькая, это парик?», «Классная прическа», – сообщили они в комментариях.
Фото: Instagram dpoverennova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!