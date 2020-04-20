Потерявшая руки и ноги молодая женщина стала успешным визажистом и прославилась в Сети
Фото: Instagram
Как передает онлайн-портал Metro, страшная болезнь привела к тому, что девушка в столь юном возрасте потеряла руки и ноги, а также более половины своей кожи. Перед тем как попасть в больницу, Кейтлин страдала от сильной головной боли, лихорадки, вздутия живота и рвоты. «Мама спросила, хочу ли я пойти в больницу, – пояснила она, – но я чувствовала себя слишком плохо для этого. Я пошла в ванную, и мои ноги буквально подкосились. Это был последний раз, когда я стояла на них».
В течение 12 часов тело девушки стало багровым, болезнь прогрессировала очень быстро. Из-за менингита у Кейтлин нарушилось кровообращение в коже и конечностях. Врачи были вынуждены ампутировать ей руку. Но менингит не отступал и продолжал разъедать ее тело, и в итоге специалистам пришлось ампутировать ей все четыре конечности. Помимо этого болезнь «забрала» 57% кожи девушки, из-за чего ей пришлось сделать множество пересадок, чтобы восстановить поврежденные участки.
Пройдя через столь серьезное испытание и реабилитацию, Кейтлин не сдалась и направила всю свою энергию в увлечение макияжем. Это была одна из немногих вещей, которые, как ей казалось, она все еще может делать, несмотря на протезы. «Я визажист-самоучка, – говорит она. – Но макияж меняет мое отношение к себе. Я хотела запустить свой канал на YouTube, потому что привыкла смотреть множество уроков в Сети, когда выздоравливала. Именно тогда я стала одержима им».
Сейчас Кейтлин 25 лет, и хотя болезнь полностью перевернула ее жизнь, кое-что все же осталось неизменным: «До того, как все это со мной приключилось, я была очень нахальной. И это качество осталось со мной. Мне потребовалось много времени, чтобы принять мою новую жизнь такой, какая она есть, но мои посты в сосетях и видео на YouTube помогают мне чувствовать, что я делаю то, что у меня хорошо получается. И люди поддерживают меня!»
Фото: pexels, Instagram
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