Потерявшая руки и ноги молодая женщина стала успешным визажистом и прославилась в Сети

Пройдя через столь серьезное испытание и реабилитацию, Кейтлин не сдалась и направила всю свою энергию в увлечение макияжем. Это была одна из немногих вещей, которые, как ей казалось, она все еще может делать, несмотря на протезы. «Я визажист-самоучка, – говорит она. – Но макияж меняет мое отношение к себе. Я хотела запустить свой канал на YouTube, потому что привыкла смотреть множество уроков в Сети, когда выздоравливала. Именно тогда я стала одержима им».

Сейчас Кейтлин 25 лет, и хотя болезнь полностью перевернула ее жизнь, кое-что все же осталось неизменным: «До того, как все это со мной приключилось, я была очень нахальной. И это качество осталось со мной. Мне потребовалось много времени, чтобы принять мою новую жизнь такой, какая она есть, но мои посты в сосетях и видео на YouTube помогают мне чувствовать, что я делаю то, что у меня хорошо получается. И люди поддерживают меня!»

Фото: pexels, Instagram

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