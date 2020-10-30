Потерявшая из-за рака ногу студентка полюбила свое тело и перестала скрывать инвалидность
Фото: Instagram yourgirlflizz
Как сообщает онлайн-издание Metro, британке было всего 6 лет, когда врачи поставили ей диагноз «саркома Юинга» (разновидность рака костей). И после изнурительного трехлетнего лечения Фелиция, несмотря на юный возраст, приняла нелегкое решение и сказала родителям: «Давайте избавимся от этой бесполезной вещи». Этой «бесполезной вещью» была ее правая нога, которую врачи ампутировали выше колена.
Доктора сказали семье девочки, что это решение – единственный для малышки шанс выжить, но оно все равно было невероятно трудным. «Это было большим потрясением для всех нас, – говорит Фелиция. – Поскольку я была несовершеннолетней, то не могла подписывать разрешение, потому это пришлось сделать моим родителям за меня. Но когда я очнулась после операции, меня окружали члены семьи, и я сбросила одеяло, чтобы увидеть свою отсутствующую ногу».
Сейчас девушке уже 22 года, она мало что помнит о самой болезни, но признается, что, когда ей сообщили, что она лишится конечности, она плакала и кричала, но довольно быстро успокоилась. После ампутации она довольно быстро адаптировалась, но очень долго стыдилась своего тела. Ей хотелось быть, «как все нормальные дети», потому, став старше, она бессознательно стала скрывать свою инвалидность в соцсетях. «Я никогда не публиковала фотографии, на которых было бы видно, что у меня нет ноги», – говорит она и добавляет, что, как только осознала это, завела новую страницу в Instagram, где сознательно начала рассказывать о своей инвалидности. Вскоре у нее набралось множество подписчиков, которые поддерживали ее открытость и откровенность. В 2017 году она превратила свой профиль в место безусловного бодипозитива. К этому моменту ее самооценка повысилась, она полюбила свое тело и перестала скрывать инвалидность. «Я не использую протез, потому что мне слишком больно его носить. Я бы хотела это делать, чтобы не пользоваться костылями, но, к сожалению, это невозможно, потому на большие расстояния я передвигаюсь в инвалидном кресле или на машине», – признается она и поясняет, что больше не испытывает стыда за свое тело.
Фото: Instagram yourgirlflizz
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