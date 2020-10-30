Потерявшая из-за рака ногу студентка полюбила свое тело и перестала скрывать инвалидность

Сейчас девушке уже 22 года, она мало что помнит о самой болезни, но признается, что, когда ей сообщили, что она лишится конечности, она плакала и кричала, но довольно быстро успокоилась. После ампутации она довольно быстро адаптировалась, но очень долго стыдилась своего тела. Ей хотелось быть, «как все нормальные дети», потому, став старше, она бессознательно стала скрывать свою инвалидность в соцсетях. «Я никогда не публиковала фотографии, на которых было бы видно, что у меня нет ноги», – говорит она и добавляет, что, как только осознала это, завела новую страницу в Instagram, где сознательно начала рассказывать о своей инвалидности. Вскоре у нее набралось множество подписчиков, которые поддерживали ее открытость и откровенность. В 2017 году она превратила свой профиль в место безусловного бодипозитива. К этому моменту ее самооценка повысилась, она полюбила свое тело и перестала скрывать инвалидность. «Я не использую протез, потому что мне слишком больно его носить. Я бы хотела это делать, чтобы не пользоваться костылями, но, к сожалению, это невозможно, потому на большие расстояния я передвигаюсь в инвалидном кресле или на машине», – признается она и поясняет, что больше не испытывает стыда за свое тело.

Фото: Instagram yourgirlflizz

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!