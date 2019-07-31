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«Потеряла индивидуальность»: поклонники раскритиковали Ирину Дубцову за злоупотребление фотошопом

Ирина Дубцова поделилась с подписчиками новым фото, но не все оценили его по достоинству, обвинив звезду в том, что она перестаралась с фильтрами и фотошопом настолько, что стала на себя не похожа.

Ирина Дубцова активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где регулярно делится с поклонниками фотографиями в разных образах, бэкстейджами со съемок, бьюти-советами, а зачастую и спрашивает совета, какой наряд выбрать. На этот раз певица выложила в ленту снимок, на котором она запечатлена в алом блестящем платье перед зеркалом в гримерке.

«Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект!» – подписала фото Дубцова.

Правда далеко не всем поклонникам знаменитости понравилась новая фотография. Некоторые из подписчиков упрекнули Ирину в том, что она перестаралась с фотошопом и фильтрами: «Если бы не прочитала, что это Дубцова, никогда бы не узнала. Совершеено не похожа на себя, потеряли свою индивидуальность, стали как все!», «Просто тонна фотошопа, лицо плоское» «Ирина, а это точно вы?», «Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать».

Однако не все были настроены столь критично. Большинство фолловеров отметили, что Ирина прекрасно выглядит, постройнела и что темный цвет волос ей, без сомнений, к лицу.

«Ирина, в красном вы выглядите прекрасно», «Прям Моника Беллуччи», «Тебе так красиво с темными волосами!», «Красивая и добрая. Успехов вам во всем», «Талантливая, красивая. Хороша всегда. Ирина, будьте всегда такой, какая вы есть», «Какая вы красотка. Так постройнели».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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