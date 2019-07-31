«Потеряла индивидуальность»: поклонники раскритиковали Ирину Дубцову за злоупотребление фотошопом

Однако не все были настроены столь критично. Большинство фолловеров отметили, что Ирина прекрасно выглядит, постройнела и что темный цвет волос ей, без сомнений, к лицу.

«Ирина, в красном вы выглядите прекрасно», «Прям Моника Беллуччи», «Тебе так красиво с темными волосами!», «Красивая и добрая. Успехов вам во всем», «Талантливая, красивая. Хороша всегда. Ирина, будьте всегда такой, какая вы есть», «Какая вы красотка. Так постройнели».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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