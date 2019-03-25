Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»

«Боги какая фигура роскошь», «Идеальная фигура», «Какая девушка, какая талия», «Какая же у вас безупречная, женственная фигура», «Красотка, плоский животик. Как это? Пресс с утра до ночи?», — восхищаются подписчики.

«Да сразу в глаза бросается неестественные пропорции», «Забыли отфотошопить тень, да и берега "плывут"», «Ну немного перебор с фотошопиком, но красиво», «Как же сильно фотошопят талию. Не то чтобы я придераюсь...... но на разных фото она разная», — обсуждают фолловеры.

В ответ на критику Анфиса пояснила, это — не фотшоп: «Одежда на каждых фото разная. Вы не заметили? Этот купальник довольно сильно утягивает, модель у него, знаете ли, такая. Но вы предпочитаете видеть подвох».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram