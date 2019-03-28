«Статуэточка»: постройневшая Пелагея похвасталась шикарным бюстом и осиной талией

«Богиня русской красоты», «Красота невозможная, настоящая русская красавица», «Пелагеюшка как всегда шикарно выглядит», «Поля, вы как всегда невероятно красивая! Такой образ», «Всегда будьте настоящей», — обсуждают поклонники образ звезды.

Фолловеры отметили, что артистка заметно постройнела: «Какой наряд», «Какая фигурааа», «Пелагея, вы схуднули маленько? Вам идет», «Вы так прекрасны! Фигура обалденная. Вы провели над собой большую работу. Восхищаюсь Вами и Вашим творчеством», «Вы — все прекраснее и прекраснее», «Статуэточка».