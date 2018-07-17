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«Мужская фигура»: Анну Семенович раскритиковали за фото в обтягивающем платье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Семенович

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Певица поделилась свежими фото из отпуска.

Фигура Анны Семенович зачастую вызывает множество вопросов у пользователей Сети. Певицу неоднократно обвиняли в использовании фотошопа, ведь на фотографиях в Instagram она зачастую выглядит стройнее, чем на видео с выступлений. В данный момент артистка отдыхает на Крите, откуда делится жаркими фото и короткими видео. Однако далеко не всем понравились снимки Анны в обтягивающем бархатном платье.

Многим платье певицы показалось неудачным: «У вас грудь в купальнике смотрится красиво, а в платьях какое то безобразие - вылезло через края, зачем так выдавливать. Неужели это вам нравится?», «Лиф портит хорошую фигуру», «Платье подчеркивает все недостатки фигуры😑неудачное», «Платье красивое, но на вас не село». Кроме того, фигуру Анны сравнили с мужской: «Фигура, как у мужика», «Грудь огромная, а тело худое», «Ужасная грудь», Что с ногами???😱что за обувь??», «Да уж, ужасная фигура....пропорции не правильные(((», «это трэш)грудь кошмар», «Если грудь убрать, то настоящая МУЖСКАЯ ФИГУРА!!!!!((((((», «Ноги не красивые как у старой бабушки», «Фигура ужас!Вы вечно кривляетесь.как обезьяна», «На этом фото- как Фрекен Бок! Можно современную версию нового Карлсона снимать...))», «Такая неестественная грудь...», «несоответствие частей тела..фу..», «Непропорциональная».

Фото: instagram

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