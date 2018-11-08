Постройневшая Анна Михалкова примерила стильный и дерзкий образ в новой фотосессии

Многие поклонники уже давно заметили, что старшая дочь Никиты Михалкова Анна стала едва ли не стройнее своей младшей сестры Надежды. Оказалось, что дело не в красоте — некоторое время назад медики поставили актрисе диагноз «гипертония». Сейчас Анна выглядит потрясающе, и ее все чаще приглашают сниматься в фотосессиях для глянца, предлагая новые для нее образы.
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Ну как-то невозможно все время селфи выкладывать)) пускай хоть одна приличная фотография будет)) ПЛАЩ!!!! Команда: Interview: Вадим Верник @vadim_vernik Photo: Владимир Васильчиков @vladimirvasilchikov Style: Лада Арзуманова @ladarzumanova Make up: Надежда Лукинова Hairstyle: Армен Захарян @armen_zakharyan Producer: Дарья Юрескул @daria.yureskul @marina.rinaldi
На днях Михалкова опубликовала кадр из одной из таких съемок, для которой примерила лаковый черный плащ и новую прическу. «Ну как-то невозможно все время селфи выкладывать)) пускай хоть одна приличная фотография будет)) ПЛАЩ!!!» — так забавно подписала снимок Анна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее дерзкого и эффектного образа, а также вновь осыпали ее комплиментами по поводу похудения: «Да при чем здесь ПЛАЩЩЩ???????? Какая ЖЕНЩИНААААА!!!!», «Шикарно выглядите, Анна!», «Анна, но тростинка просто! Плащ просто класс!!», «Очень крутое фото!», «Анна, вы выглядите супер. В отличной форме. Завидую силе воли вашей. Удачи вам», «Вы на этом фото похожи на Стеллу Маккартни», «Ух ты!! дух захватило!! столько энергии в этом кадре!!!».
Фото и видео: Instagram