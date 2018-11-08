Постройневшая Анна Михалкова примерила стильный и дерзкий образ в новой фотосессии

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее дерзкого и эффектного образа, а также вновь осыпали ее комплиментами по поводу похудения: «Да при чем здесь ПЛАЩЩЩ???????? Какая ЖЕНЩИНААААА!!!!», «Шикарно выглядите, Анна!», «Анна, но тростинка просто! Плащ просто класс!!», «Очень крутое фото!», «Анна, вы выглядите супер. В отличной форме. Завидую силе воли вашей. Удачи вам», «Вы на этом фото похожи на Стеллу Маккартни», «Ух ты!! дух захватило!! столько энергии в этом кадре!!!».

Фото и видео: Instagram