Постройневшая Анита Цой выбирает новую грудь и попу к лету

«К сожалению, детали, как я уже писала ранее, раскрывать пока НЕЛЬЗЯ! Съемочный процесс продлится до середины лета, так что следите за моим Instagram и отгадывайте про что наше новое реалити-шоу», — предложила она фанатам.

«Не ужели про пластику фигуры, омоложение», «Боди тюненг», «Мне кажется, что новая передача будет посвящена коррекции фигуры», «Наверное про красоту! Про натуральную красоту, надеюсь», «Про СПА салоны», «Наверно коррекция фигуры и пластика лица? Преображение людей? Омоложение на несколько лет назад? Даже боюсь представить, но с нетерпением жду и обязательно буду смотреть», «Я даже названия придумал после этого смешного ролика -"Богини силикона" или "Силиконовый размер". Подозреваю,реалити-шоу будет связано с тем "как понравится мужу"», — предполагают они. Но вот делать операцию любимице не рекомендуют.

«Вам никакого силикона не надо, у вас и так все супер», «Красота изнутри...без хирургии», — уверены поклонники артистки. Недавно они сравнивали любимицу с Бейонсе и восхищались стройной фигуре 47-летней звезды.

Фото: instagram