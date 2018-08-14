«Постаревшая, грустная и изможденная»: Мадонна разочаровала поклонников новым селфи

Поп-королева Мадонна умудряется оставаться актуальной и суперпопулярной даже спустя 30 лет после своего первого выхода на сцену. Однако время не щадит никого — сейчас звезда выглядит уже не такой молодой и свежей. Это заметили многие фолловеры Мадж, когда она опубликовала в своем микроблоге новое селфи.