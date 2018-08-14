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«Постаревшая, грустная и изможденная»: Мадонна разочаровала поклонников новым селфи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мадонна

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59-летняя Мадонна решила поделиться с поклонниками новой фотографией — она ведет отсчет оставшихся дней до своего юбилея. Но вместо комплиментов легендарная певица «заработала» шквал критики.

Поп-королева Мадонна умудряется оставаться актуальной и суперпопулярной даже спустя 30 лет после своего первого выхода на сцену. Однако время не щадит никого — сейчас звезда выглядит уже не такой молодой и свежей. Это заметили многие фолловеры Мадж, когда она опубликовала в своем микроблоге новое селфи.

«Старушка», «Так себе фото», «Совсем другое лицо, другие губы… Это уже не Мадонна», «Ну, серьезно, ты выглядишь смешно», «Сегодня Хэллоуин?» — такие комментарии оставили подписчики под фотографией. Кто-то даже высказал мнение, что в 60 лет поп-королева выглядит на десять лет старше.

Напомним, Мадонна дважды была замужем — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Но после расставания с французским танцором Брахимом Заибатом она старается держать в тайне свою личную жизнь. У нее двое родных детей: 21-летняя дочь Лурдес и 18-летний сын Рокко, а также четверо приемных — 12-летний Дэвид Банда, 9-летняя Мерси и 5-летние близняшки Стелла и Эстер.

Фото: Sonia Moskowitz, Dennis Van Tine, Stephen Lock / Global Look Press

Видео: Instagram

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