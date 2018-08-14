«Постаревшая, грустная и изможденная»: Мадонна разочаровала поклонников новым селфи

Поп-королева Мадонна умудряется оставаться актуальной и суперпопулярной даже спустя 30 лет после своего первого выхода на сцену. Однако время не щадит никого — сейчас звезда выглядит уже не такой молодой и свежей. Это заметили многие фолловеры Мадж, когда она опубликовала в своем микроблоге новое селфи.
«Старушка», «Так себе фото», «Совсем другое лицо, другие губы… Это уже не Мадонна», «Ну, серьезно, ты выглядишь смешно», «Сегодня Хэллоуин?» — такие комментарии оставили подписчики под фотографией. Кто-то даже высказал мнение, что в 60 лет поп-королева выглядит на десять лет старше.
Напомним, Мадонна дважды была замужем — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Но после расставания с французским танцором Брахимом Заибатом она старается держать в тайне свою личную жизнь. У нее двое родных детей: 21-летняя дочь Лурдес и 18-летний сын Рокко, а также четверо приемных — 12-летний Дэвид Банда, 9-летняя Мерси и 5-летние близняшки Стелла и Эстер.
Фото: Sonia Moskowitz, Dennis Van Tine, Stephen Lock / Global Look Press
Видео: Instagram