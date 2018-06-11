Как прошла юбилейная выставка InterCHARM: рекордные достижения, интересные бьюти-новинки и выступление ведущих экспертов в области красоты

Кроме того, 24 и 25 октября прошла XIII Всероссийская конвенция салонов красоты для профессионалов отрасли, где эксперты обсудили важные бизнес-вопросы и открыли секреты работы в бьюти-индустрии. За эти два дня на выставке прошло еще множество мероприятий, объединивших всех посетителей экспозиции и работников сферы красоты. Впервые состоялся Косметологический конгресс InterCHARM Med – серия конференций, посвященных современным методам в косметологии и эстетической медицине.

У посетителей была возможность получить профессиональный спа-уход с изысканным парфюмерным ароматом от D'Michaél, узнать больше о продукции косметологических профессиональных брендов, а также о революционном anti-age уходе на аппарате для безинъекционной мезотерапии и оксигенотерапии O2toDerm.

Чтобы участники выставки могли удобно и комфортно посещать все мероприятия, была введена система Fast track, c помощью которой можно было быстро пройти в любой зал.

XXVI осенняя выставка InterCHARM пройдет в следующем году 23-26 октября в Москве и обещает быть не менее масштабной.

Фото: пресс-служба InterCHARM