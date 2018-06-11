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Как прошла юбилейная выставка InterCHARM: рекордные достижения, интересные бьюти-новинки и выступление ведущих экспертов в области красоты

В Москве состоялась юбилейная ХXV Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM. Редакция Passion.ru рассказывает, как это было и чем запомнилось одно из самых масштабных и значимых мероприятий бьюти-индустрии.

Выставка InterCHARM состоялась с 24 по 27 октября, развернувшись на двух этажах Крокус Экспо. В мероприятии приняли участие 1117 компаний из 38 стран. Был представлен огромный ассортимент товаров: от декоративной косметики до мебели и оборудования для салонов красоты. Помимо самой выставки косметики и парфюмерии, посетители могли насладиться большим количеством мастер-классов.

Программу InterCHARM 2018 можно назвать самой насыщенной за всю историю выставки. Так, 24 и 26 октября успешно состоялся Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect. В те же даты проходило и еще одно значимое мероприятие – InterCHARM Beauty Talks, где журналисты глянцевых изданий и онлайн-ресурсов, посвященных красоте и стилю, обсуждали животрепещущие вопросы здорового образа жизни и полезных привычек. К профессиональной команде журналистов присоединились и знаменитые блогеры, которые поделились своими секретами красоты и ухода.

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На InterCHARM Beauty Talks можно было встретить многих известных представителей индустрии красоты, в том числе официального визажиста L’Oréal Paris и блогера Милу Клименко, телеведущую и шеф-стилиста программы «Перезагрузка» на ТНТ Лину Дембикову, популярного блогера Марию Мельникову, бьюти-блогера и участника шоу «Мейкаперы» Андрея Петрова и многих других.

Кроме того, 24 и 25 октября прошла XIII Всероссийская конвенция салонов красоты для профессионалов отрасли, где эксперты обсудили важные бизнес-вопросы и открыли секреты работы в бьюти-индустрии. За эти два дня на выставке прошло еще множество мероприятий, объединивших всех посетителей экспозиции и работников сферы красоты. Впервые состоялся Косметологический конгресс InterCHARM Med – серия конференций, посвященных современным методам в косметологии и эстетической медицине.

У посетителей была возможность получить профессиональный спа-уход с изысканным парфюмерным ароматом от D'Michaél, узнать больше о продукции косметологических профессиональных брендов, а также о революционном anti-age уходе на аппарате для безинъекционной мезотерапии и оксигенотерапии O2toDerm.

Чтобы участники выставки могли удобно и комфортно посещать все мероприятия, была введена система Fast track, c помощью которой можно было быстро пройти в любой зал.

XXVI осенняя выставка InterCHARM пройдет в следующем году 23-26 октября в Москве и обещает быть не менее масштабной.

Фото: пресс-служба InterCHARM

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