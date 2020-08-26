После удаления разорвавшихся имплантов женщина осталась с грудью, похожей на «уши спаниеля»

Биба призналась, что непропорциональность бюста, которым она так гордилась, подорвала ее уверенность в себе. И тогда, желая вернуть себе былые аппетитные изгибы, она решила сделать увеличивающую маммопластику. Ей установили импланты, соответствующие размеру DD, и она была на седьмом небе от счастья. «Я снова начала носить сексуальные майки, подчеркивающие мое восстановленное декольте. Самооценка резко возросла. Я была тогда не замужем и почувствовала, как количество заинтересованных взглядов возросло», – отметила она. В 2014 году у женщины родился второй ребенок, а в 2018-м – третий. Обоих она кормила грудью. Именно с последним малышом Риба поняла, что что-то не так – все было не так, как раньше: бюст стал очень болезненным, молока было очень мало. Это заставило ее пойти к хирургу, который направил ее на сканирование груди. Исследование показало, что левый имплант разорвался, из него вытек силикон и попал в лимфоузлы и молочные протоки.

Женщина была напугана и опустошена, в том числе и из-за чувства вины, что больше не сможет кормить естественным путем свою малышку. Через месяц Бибу прооперировали, чтобы исправить ситуацию. Реконструктивная маммопластика и новые импланты при этом не предполагались. «Когда, наконец, сняли бинты, я посмотрела на свою грудь в зеркало, там больше не было идеального бюста, на его месте был лишь натуральный, обвисший, как уши спаниеля или полупустые мешки с углем, и свободный. Но я была удивлена, что не ненавижу их», – сообщила женщина, добавившая, что решение сделать первую операцию было одной из самых больших ее ошибок. Она признается, что после пройденных испытаний стала больше слушать свое тело, придерживаться органической диеты и регулярно проходить медосмотр, чтобы убедиться, что здорова.

Фото: Instagram biba_tanya

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