После отмены крема для лечения экземы молодая женщина 3 месяца была прикована к постели

В 2020 году Саманта задумалась, а не ухудшают ли стероиды ее состояние, и решила попробовать перестать их использовать. В июле она не стала продлевать свой рецепт. После этого на ее теле сразу же образовалась сыпь, но она прочитала в Интернете, что это нормально – так проявляется синдром отмены. С каждым днем ее состояние ухудшалось: появилось чувство жжения, покраснения, которые впоследствии превратились в кровоточащие раны. Чтобы облегчить свое состояние, она решила попробовать «метод без увлажнения», предполагающий практически полный отказ от промывания кожи водой и использования увлажняющего крема, а также сильное сокращение потребляемой жидкости (до 1 литра в сутки). Из-за этого коже Саманты стала болеть и шелушиться так сильно, будто она обгорела, лицо резко распухло, ее бросало то в жар, то в холод, она мучилась от бессонницы, усталости и депрессии.

Девушка была прикована к постели в течение трех месяцев и во всем полагалась на своего мужа и маму, которые заботились о ней, помогая ходить в ванную, что было непросто из-за воспаления ног. Саманта не узнавала себя в зеркале, ей пришлось бросить работу, чтобы не пугать коллег и сосредоточиться на своем восстановлении. После 5 месяцев абстиненции симптомы женщины, наконец, начали уменьшаться, хотя она все еще не поправилась окончательно. «Я выздоравливаю и сохраняю позитивный настрой. Я знаю, что исцеление может и должно наступить, и также знаю, что этот процесс будет долгим. Но я справлюсь!» – заявила она.

Фото: facebook Samantha Saunders

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!