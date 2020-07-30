После более чем 50 косметологических процедур модель изменилась до неузнаваемости
Фото: Instagram officialiasminsantos
Сексапильная модель, украсившая обложку испанской версии журнала Playboy, поделилась архивным фото, на котором выглядит как другой человек. Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, звезда всего за несколько лет подвергла себя более чем 50 пластическим и косметологическим манипуляциям, но ни о чем не сожалеет. Ясмин пояснила, что 50 — это весьма условная цифра: на самом деле она уже потеряла счет тому, сколько раз обращалась к услугам эстетической медицины. Ее одержимость началась в 16 лет — и с тех пор не утихает.
Ее первой операцией было увеличение груди, которое впоследствии она повторила еще трижды. «Я очень тщеславна, потому размер моего бюста неуклонно увеличивается. Если меня что-то беспокоило, я всегда запросто ложилась под нож врача, чтобы это изменить. Не вижу в этом никаких проблем. Я очень счастлива и довольна своим лицом и телом», — призналась Ясмин. В общей сложности она уже потратила больше 100 тысяч фунтов стерлингов (больше 9,3 миллионов рублей по текущему курсу). Несмотря на это, модель не намерена останавливаться и планирует новые операции: «Я хочу еще увеличить грудь, сделать себе "лисий взгляд", который поднимет хвостики моих бровей. И мне все равно, что обо мне подумают», — говорит она.
Женщина признает, что ее часто критикуют за излишнюю искусственность внешности, но ее это не слишком волнует. По ее мнению, не должно быть никаких ограничений на пути к совершенству, критики всегда были, есть и будут, но не им судить окружающих, особенно если результаты операций действительно удачные.
Фото: Instagram officialiasminsantos
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