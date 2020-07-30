После более чем 50 косметологических процедур модель изменилась до неузнаваемости

Ее первой операцией было увеличение груди, которое впоследствии она повторила еще трижды. «Я очень тщеславна, потому размер моего бюста неуклонно увеличивается. Если меня что-то беспокоило, я всегда запросто ложилась под нож врача, чтобы это изменить. Не вижу в этом никаких проблем. Я очень счастлива и довольна своим лицом и телом», — призналась Ясмин. В общей сложности она уже потратила больше 100 тысяч фунтов стерлингов (больше 9,3 миллионов рублей по текущему курсу). Несмотря на это, модель не намерена останавливаться и планирует новые операции: «Я хочу еще увеличить грудь, сделать себе "лисий взгляд", который поднимет хвостики моих бровей. И мне все равно, что обо мне подумают», — говорит она.

Женщина признает, что ее часто критикуют за излишнюю искусственность внешности, но ее это не слишком волнует. По ее мнению, не должно быть никаких ограничений на пути к совершенству, критики всегда были, есть и будут, но не им судить окружающих, особенно если результаты операций действительно удачные.

Фото: Instagram officialiasminsantos

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