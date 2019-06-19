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«Чувствую себя моложе, чем раньше»: женщина перестала закрашивать седину и выступила за естественность

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сара Эйзенман

Фото: Instagram
На протяжении 16 лет Сара Эйзенман скрывала свой естественный цвет волос регулярным окрашиванием корней, однако однажды решила отпустить ситуацию.

Несмотря на процветающий культ молодости и свежести, некоторые люди все-таки не боятся стареть и принимают свой возраст с высоко поднятой головой. 44-летняя Сара Эйзенман из штата Аризона шла к принятию своей седины половину жизни — в 21 год она практически в одночасье поседела.

Это мешало ей чувствовать себя комфортно и счастливо, ведь седина — признак старения, а вовсе не пышущей здоровьем и энергией молодой девушки. Она регулярно окрашивала волосы в родной темный цвет каждые две недели, чтобы никто вокруг не видел стремительно светлеющих корней.

«Я не могла позволить себе пойти в салон, поэтому использовала дешевую краску. Мне было стыдно до такой степени, что я избегала людей из-за боязни показать свои корни. Я даже покрасила волосы за несколько часов до того, как поняла, что у меня начнутся роды, так что все, кто приходили навестить малыша, также видели и меня со свежевыкрашенными черными волосами», — рассказывает Сара британскому изданию The Mirror.

Однако однажды женщина поняла, насколько безумно то, с каким энтузиазмом она портит свои пышные локоны. Когда ей стукнуло 37, после 15 лет регулярного окрашивания, успев выйти замуж и родить двух детей, она пришла к важному решению, которое поддержала и ее семья: больше никакой краски для волос.

Естественный седой цвет быстро вернулся, но больше он ее не пугал: Сара стала носить свои серебряные волосы как корону и вскоре обнаружила, что чувствует себя практически переродившейся и полностью освобожденной.

«Я чувствую, что моя седина является символом естественной красоты и свободы. Трогая свои волосы, я чувствую себя более живой, красивой и сексуальной, чем когда-либо. Моя философия в том, что на каждом этапе жизни мы не столько стареем, сколько растем. Принятие этой мысли — вот что значит быть по-настоящему нестареющим», — считает Сара.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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