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Поседевшая в 12 лет блогер наконец перестала стесняться своих серебряных локонов

26-летняя британка Лорен Мидгли перестала комплексовать по поводу своей индивидуальной черты - суперранней седины и стала популярной. Появление серебряных волос обусловлено генетическим фактором, так случилось и у Лорен, она переняла эту особенность от матери. Девушка не хотела мириться с подобными внешними изменениями и поэтому, начиная с 12 лет, с момента когда обнаружила первую седину, стала регулярно окрашивать свои волосы.

Взросление Лорен прошло тяжело, ей приходилось тратить много сил и времени на постоянное окрашивание. Так как подростку сложно смириться с тем фактом, что он отличается от других, вот и героиня статьи чувствовала себя неловко. Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Star.

На протяжении этого времени Мидгли красила свои волосы в каштановый цвет каждые 2 недели. Поначалу ей помогала мама и они занимались процедурами красоты в домашних условиях. Позднее учительница начальных классов стала посещать парикмахерскую. Однако со временем она поняла, что постоянное окрашивание волос сказывается на размере ее кошелька.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лорен Мидгли в футболке

Фото: Instagram embracethegreys

В Сети Лорен наткнулась на страницу сообщества седых женщин: "Так удивительно, что это сообщество женщин в Интернете было таким позитивным и вдохновляющим – я думаю, что подобное редко можно найти", - вспоминает она. Тогда девушка поняла, что не одна и решилась отрастить свой натуральный цвет волос, а со временем начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей, оказавшихся в похожей ситуации. По ее мнению, предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться принятия седых волос и разрушить стереотипы.

Фото: freepik.com

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