Поседевшая в 12 лет блогер наконец перестала стесняться своих серебряных локонов
Взросление Лорен прошло тяжело, ей приходилось тратить много сил и времени на постоянное окрашивание. Так как подростку сложно смириться с тем фактом, что он отличается от других, вот и героиня статьи чувствовала себя неловко. Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Star.
На протяжении этого времени Мидгли красила свои волосы в каштановый цвет каждые 2 недели. Поначалу ей помогала мама и они занимались процедурами красоты в домашних условиях. Позднее учительница начальных классов стала посещать парикмахерскую. Однако со временем она поняла, что постоянное окрашивание волос сказывается на размере ее кошелька.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram embracethegreys
В Сети Лорен наткнулась на страницу сообщества седых женщин: "Так удивительно, что это сообщество женщин в Интернете было таким позитивным и вдохновляющим – я думаю, что подобное редко можно найти", - вспоминает она. Тогда девушка поняла, что не одна и решилась отрастить свой натуральный цвет волос, а со временем начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей, оказавшихся в похожей ситуации. По ее мнению, предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться принятия седых волос и разрушить стереотипы.
Фото: freepik.com
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