Поседевшая в 12 лет блогер наконец перестала стесняться своих серебряных локонов

Взросление Лорен прошло тяжело, ей приходилось тратить много сил и времени на постоянное окрашивание. Так как подростку сложно смириться с тем фактом, что он отличается от других, вот и героиня статьи чувствовала себя неловко. Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Star.

На протяжении этого времени Мидгли красила свои волосы в каштановый цвет каждые 2 недели. Поначалу ей помогала мама и они занимались процедурами красоты в домашних условиях. Позднее учительница начальных классов стала посещать парикмахерскую. Однако со временем она поняла, что постоянное окрашивание волос сказывается на размере ее кошелька.