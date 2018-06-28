«Пора подкоптиться»: Виктория Боня показала роскошный бюст и неидеальный живот на фото в купальнике

Модель и телеведущая Виктория Боня отрицает слухи о второй беременности, тем не менее держать тело в форме ей не удается. Звезда продемонстрировала отнюдь не идеальные формы на снимке в купальнике.
«Ну все, пора уже подкоптиться! Лето в самом разгаре...» — так подписала Боня фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Но фолловеры красотки, похоже, и не заметили несовершенства ее фигуры — такую позу приняла Виктория, показав прежде всего пышную аппетитную грудь. «Большая грудь... она конечно красивая, но взрослит. раньше более по-девичьи было», «А даже, если и сделала то в этом ничего дикого нет... Живем в 21 веке», «Лучше с маленькими но со своими», — обсуждают бюст Бони ее поклонники.
Фото: Instagram