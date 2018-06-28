«Пора подкоптиться»: Виктория Боня показала роскошный бюст и неидеальный живот на фото в купальнике

Модель и телеведущая Виктория Боня отрицает слухи о второй беременности, тем не менее держать тело в форме ей не удается. Звезда продемонстрировала отнюдь не идеальные формы на снимке в купальнике.

«Ну все, пора уже подкоптиться! Лето в самом разгаре...» — так подписала Боня фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).